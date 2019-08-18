Selin vurduğu Eminönü'nde temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor

SELİN vurduğu Eminönü alt geçit çarşısında temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Eminönü alt geçit çarşısını şiddetli sağanakta su basmış ve çarşıdaki dükkanlarda büyük çaplı hasar meydana gelmişti. Bugün çarşı esnafının büyük bir bölümü iş yerlerinin kepenklerini ilk defa açabildi. Kepenklerin açılması ile karşılaşılan manzara zararın boyutlarını da gözler önüne serdi.

MERAKLI VATANDAŞLAR İLGİYLE İZLEDİ

Suların tamamen kullanılamaz hale getirdiği eşyalar torbalara doldurulup çöp kamyonlarına taşındı. Bazı esnafın zarar gören mallarının arasından kurtarabildiği ayakkabıları alt geçidin merdivenlerine sererek kurutmaya çalıştığı görüldü. Esnafın çalışmalarını alt geçidin etrafına toplanan bazı vatandaşlar kameralarına kaydetti

ESNAFIN BAYRAK HASSASİYETİ

Bu arada, çocuk oyuncakları satan bir esnafın sudan zarar görmüş oyuncakları topladığı sırada yerde gördüğü Türk Bayrağı'nı kaldırıp dükkanına asması kameralara yansıdı.

- İstanbul