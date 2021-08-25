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Selin vurduğu ilde akılalmaz olay! 20 yaşındaki sahte doktor, selzedeleri muayene edip ilaç yazdı - Son Dakika

Selin vurduğu ilde akılalmaz olay! 20 yaşındaki sahte doktor, selzedeleri muayene edip ilaç yazdı

25.08.2021 18:28

Kastamonu'da yaşanan sel felaketi sonrası mağdur vatandaşların yerleştirildiği öğrenci yurduna gelip, kendisini doktor olarak tanıttıktan sonra bazı insanları muayene eden 20 yaşındaki şüpheli, yapılan ihbar üzerine gözaltına alındı. Sahte doktorun bazı kişilere ilaç da verdiği ortaya çıktı.

Selin vurduğu Kastamonu'da afetin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Ekipler gece gündüz demeden yaraların sarılması için üstün gayret sarf ediyor. Doğal afette zarar gördükleri için Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlara yerleştirilen vatandaşların her türlü ihtiyacı ekipler tarafından karşılanıyor.

BİR DE İLAÇ VERMİŞ

Selzede vatandaşların yerleştirildiği Abana Erkek Öğrenci Yurdu'nda da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Antalya'dan afet bölgesine gelen ve kendisini doktor olarak tanıtan D.Ç.Ö. adlı şahıs öğrenci yurduna girdi. Rahatsızlığı olan bazı selzede vatandaşları muayene eden ve çeşitli ilaçlar veren D.Ç.Ö.'nün durumundan şüphelenen bazı görevliler durumu polis ekiplerine bildirdi.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli D.Ç.Ö, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Selin vurduğu ilde akılalmaz olay! 20 yaşındaki sahte doktor, selzedeleri muayene edip ilaç yazdı
Selin vurduğu ilde akılalmaz olay! 20 yaşındaki sahte doktor, selzedeleri muayene edip ilaç yazdı

Kredi Yurtlar Kurumu, Kastamonu, Polis, İlaç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Selin vurduğu ilde akılalmaz olay! 20 yaşındaki sahte doktor, selzedeleri muayene edip ilaç yazdı - Son Dakika


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