Selin vurduğu ilde akılalmaz olay! 20 yaşındaki sahte doktor, selzedeleri muayene edip ilaç yazdı - Son Dakika

Selin vurduğu Kastamonu'da afetin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Ekipler gece gündüz demeden yaraların sarılması için üstün gayret sarf ediyor. Doğal afette zarar gördükleri için Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlara yerleştirilen vatandaşların her türlü ihtiyacı ekipler tarafından karşılanıyor.

BİR DE İLAÇ VERMİŞ

Selzede vatandaşların yerleştirildiği Abana Erkek Öğrenci Yurdu'nda da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Antalya'dan afet bölgesine gelen ve kendisini doktor olarak tanıtan D.Ç.Ö. adlı şahıs öğrenci yurduna girdi. Rahatsızlığı olan bazı selzede vatandaşları muayene eden ve çeşitli ilaçlar veren D.Ç.Ö.'nün durumundan şüphelenen bazı görevliler durumu polis ekiplerine bildirdi.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli D.Ç.Ö, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.