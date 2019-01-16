Son Dakika Haberleri: Selin Vurduğu Köylerde Hayvanlar Telef Oldu

Selin Vurduğu Köylerde Hayvanlar Telef Oldu

29 dakika önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış sel ve su taşkınlarının yaşanmasına neden olurken evleri ve ahırları su bastı bazı köylerde hayvanlar telef oldu oldu.

Selin Vurduğu Köylerde Hayvanlar Telef Oldu, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış sel ve su taşkınlarının yaşanmasına neden olurken evleri ve ahırları su bastı bazı köylerde hayvanlar telef oldu oldu.

Kadirli ilçesinde gece boyunca devam eden etkili yağış sonrası ilçeye bağlı ovaköyleri olan Azaplı, Hardallık, Akköprü, Aydınlar, Tozlu, Hacıhaliloğlu, Çaygeçit, Dedefakılı, Çınar köyleri sel ve su taşkınları yaşandı. Azaplı ve Çınar köyü ile ulaşım bağlantısı kesilirken yer yer 1 metreyi bulan sel sularında mahsur kalanlar Jandarma ve AfAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Sel suları binlerce dönüm tarım arazisini de sular altında bıraktı. Selin vurduğu köylerde evleri ve ahırları su basarken bazı hayvanlarında telef olduğu öğrenildi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığı köylerde milyonlarca liralık maddi hasar meydana geldi. İlçeye bağlı Halitağlar Köyünde Ercan Büyükkoç isimli köylünün 40 adet küçükbaş hayvanı telef oldu. Ahırdan tek tek telef olmuş hayvanlarını çıkaran Ercan Büyükkoç "Sel bir anda geldi. Gece boyunca yağmur yağdı. Bütün sular evimize ve ahıra doldu. 40'a yakın hayvanımız telef oldu. Yetkililerden ve devletimizden yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:55 Kaynak: İHA

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