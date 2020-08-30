Selin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar (2) - Son Dakika

SELİN İZLERİ SİLİNİYOR

Giresun'un Dereli ilçesinde, selde hasar gören iş yerlerinde temizlik çalışmaları sürdürülüyor. İlçede hayatın normale döndürülmesi için ekipler, yoğun mesai harcıyor. Esnaf, çamurdan temizlenen iş yerlerini yeniden açmak için çalışırken, züccaciye dükkanını su basan Hasan Sarıyıldız, temizlik sırasında yerdeki Türk bayrağını alarak, iş yerine yeniden astı. Sarıyıldız, "Sel olduğu haberini alınca 'Dükkana bir şey olmaz' diye düşündüm. Komşumu aradım, suyun çok yükseldiğini söyledi. Zaten iş işten geçmiş. Gelsem de hiçbir şey yapamazdım. Dükkanımın içi tamamen çamurla doluydu. Baba mesleğini yapıyoruz. 1983'te babam, bu dükkanı açmıştı; 10 yıldır da ben işletiyordum. Devletimiz çok büyük. Dükkanı temizledik, çerçeveleri takacaklar. İnşallah daha güzelini, iyisini yaparız. İş yerimde Türk bayrağı, girişte masamın arkasında duyuyordu. Selle birlikte oda çamur dolmuş. Dükkanı temizleyince yere düşmesin, diye ben de tavana astım. Ben, istiklal gazisi torunuyum. Bayrağımız dalgalanmaya devam edecek inşallah. Dükkanım selde çok kötü oldu ama bayrağımızı asla yere düşürmeyiz, düşürmeyeceğiz" diye konuştu.