Selin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar (4) - Son Dakika

SEL İÇİN GELEN KIZILAY GÖNÜLLÜLERİ, TARİHİ OKULU TEMİZLEDİ

Giresun'da sel afetine yardım için gelen Türk Kızılay'ı gönüllüleri, Cumhuriyetin ilk yıllarında inşa edilen merkeze bağlı Akçalı köyündeki tarihi eser Akçalı İlköğretim Okulu için harekete geçti. Yaklaşık 60 yıl boyunca eğitim verilen ve son yıllarda atıl kaldığı için zamanla tahrip olan bina Kızılay gönüllüleri tarafından temizlendi. Gönüllüler köy meydanında bulunan Peyami Tek Kütüphanesi'nin de dış cephe ve iç boyalarını yenildi, kitaplıklar ve kitaplar yerleştirdi.