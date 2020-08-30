Selin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar (9) - Son Dakika

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Giresun'da sel afetinden en çok etkilenen, cadde ve sokakları 4 metrelik balçıkla dolan Dereli ilçesi, yapılan çalışmalarla bir haftada eski halini almaya başladı. Dereli'de vatandaşlar yürütülen çalışmalar için yetkililere teşekkür etti.