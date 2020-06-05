Selin vurduğu Pazaryeri'nde hasar tespit çalışması başladı - Son Dakika

Pazaryeri İlçe Tarım Müdürü İsmail Çağlar, Pazaryeri ilçesinde birer gün arayla yaşanan sel faciası ardından çiftçilerin başvuru yaparak hasar tespitlerini yaptırmaları gerektiğini belirtti.



Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz gün öğleden sonra sağanak yağışın doluya çevirmesi tarım arazilerine büyük zarar verirken, birçok işyeri ve evi su basmıştı. Birçok çiftinin tarlası ve evlerin giriş ve bodrum katlarını sular altında kalmıştı. Yaralarını sarmaya çalışan çiftçiler ve vatandaşları etkili olan yağışın ardından Karapınar mevkiinde bulunan derenin taşması sonucu şerbetçi otu tarlaları başta olmak üzere, Pazaryeri boncuğu fasulyesi tarları sular altında kaldı.



300 dekar tarım arazisi zarar gördü



Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zarar gören arazilerde inceleme bulundu ve hasar tespiti yaptı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ziraat mühendisleri ilçe merkezi olmak üzere köyler ile beraber yaklaşık 300 dekar tarım arazisi dolu ve şiddetli yağmurun oluşturduğu selden zarar gördüğü bilgisini verdi.



"Hasar tespitlerini yaptırmaları gerekmektedir"



Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çağlar, 1 ve 2 Haziran tarihinde meydana gelen aşırı yağış ve dolu nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilerden TARSİM sigortası bulunanların ilgili kuruluşa bildirim yapmaları gerekmekte olduğu belirtti. Çağlar, " Sigortası bulunmayıp Çiftçi Kayıt Sisteminde kaydı bulunan çiftçilerimiz borç ertelemesi talebinde bulunabilecekler. Bunun için ivedilikle ilçe müdürlüğümüze başvurarak, hasar tespitlerini yaptırmaları gerekmektedir" dedi. - BİLECİK