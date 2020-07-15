Selin vurduğu Rize'de hasar tespit çalışmaları sürüyor - Son Dakika

RİZE'de şiddetli yağışın yol açtığı 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı sel ve heyelanlarla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor. Felakette ilk belirlemelere göre 3 ev yıkıldı, 10 ev boşaltıldı, 100 araç zarar gördü, ulaşım ve alt yapı ağır hasar gördü.
Türkiye'nin en çok yağış alan ili Rize'yi sel ve heyelan vurdu. Kentte metrekareye düşen 263 kilogram yağış nedeniyle dereler taştı, heyelanlar oldu. Çayeli ilçesinde sele kapılan Ali Uzun (68) hayatını kaybetti. Yaralı kurtulan Havva Tüysüz de tedavi gördüğü Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Sel ve heyelanlarda yaralanan 10 kişi de hastanelerde tedaviye alındı. Mahsur kalan 80 kişi ise AFAD, AKUT, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve UMKE tarafından tahliye edildi.
İlçeye bağlı Madenli beldesinde sele kapılan, yapılan arama çalışmalarıyla cansız bedenine ulaşılan Ali Uzun için Merkez Hacıbaşı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Ali Uzun'un cenazesi beldede toprağa verildi.