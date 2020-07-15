Selin vurduğu Rize'de hasar tespit çalışmaları sürüyor (4) - Son Dakika

Selin vurduğu Rize'de hasar tespit çalışmaları sürüyor (4)

ŞELALE BÖLGESİNDE MAHSUR KALANLAR, O ANLARI ANLATTIRize'nin Çayeli ilçesinde, sağanak sonrası Ağaran Şelalesi'nin taşması sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda yol ulaşıma kapandı.

ŞELALE BÖLGESİNDE MAHSUR KALANLAR, O ANLARI ANLATTI

Rize'nin Çayeli ilçesinde, sağanak sonrası Ağaran Şelalesi'nin taşması sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda yol ulaşıma kapandı. Şelaleyi görmeye giden 3'ü çocuk, 46 kişi taşkın nedeniyle bir tesiste mahsur kaldı. Mahsur kalanlar bugün ekiplerce kurtarıldı.

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Şelalede kalan Nevzat Çakır ise o anları anlattı. Çakır, "Yağmurun şiddetini artırması ile birlikte hem şelale hem de dere coştu. Şelale senede iki üç defa taşar ama hiç bu kadar olmamıştı. Aşağıdaki köylerden haber almaya başladık, her yerde heyelan olduğunu duyduk, elektrikler de kesildi ve endişelendik. Önce bizlere helikopterle ulaşmaya çalıştılar ama yoğun sis ve yağmur nedeniyle denemeler boşa gitti. Bu sabah itibarıyla ekipler bize ulaştılar. Ekipler burada neler yapılacağını bizlere anlattılar. Dikkatli ve kontrollü bir şekilde yürümeye başladık. 3 tane de bebek vardı, bazen yollarda çoğu zamansa çaylıkların içerisinden, heyelanların üzerinden aşarak 1,5 kilometrelik bir yürüyüşle araçların beklediği yere yaklaşık 2 saatte ulaştık. Herkesin sağlık durumu iyi" diye konuştu.

'ÇAY BAHÇELERİNDEN YÜRÜDÜK'

Sabah saatlerinde yola çıktıklarını ifade eden Çayeli offroad arama kurtarma ekibinden Osman Fil de, "'Şelalede bekleyen vatandaşların ihtiyaç duyduğu malzemeleri de alarak saat 04.30'da araziye çıktık. Yaklaşık 3 saat süren bir tırmanışın ardından 07.15'te tesise vardık. Kurtarılmayı bekleyen vatandaşlara önce yürüyecekleri yol güzergahını anlattık. Aşağı inmeyi kabul eden vatandaşlarla birlikte iniş yolculuğuna başladık. Sel ve heyelan nedeniyle yürüyecek yolun neredeyse kalmadığı, geri dönüş yolunda çay bahçelerinin içerisinden bazen de heyelan olan noktaların üzerinden geçerek kurtarma ekiplerinin bizi beklediği noktaya ulaştık. Bölge dışından gelen misafirlerin olduğu gruptakiler zaman zaman yürümekte zorluk çekseler de bir sorun olmadan varış noktasına inmeyi başardılar" dedi.


Ağaran Şelalesi, Çayeli, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 18:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Selin vurduğu Rize'de hasar tespit çalışmaları sürüyor (4) - Son Dakika
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