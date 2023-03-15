Selin vurduğu Şanlıurfa havadan görüntülendi

Selin vurduğu Şanlıurfa'daki Abide kavşağı havadan görüntülendi.

Selin vurduğu Şanlıurfa'daki Abide kavşağı havadan görüntülendi. Görüntüler, facianın boyutunu gözler önüne serdi Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan ve sel sularının dereye çevirdiği Abide kavşağı dron ile havadan görüntülendi. Çamur ve balçıkla dolan alt geçidin görüntüleri facianın boyutunu ortaya serdi. Üst geçitte kurtarma çalışması yürüten ekipler, sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerinin yanı sıra kaybolan vatandaşların yakınları da görüntülere yansıdı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Sel görüntülerini paylaşan Pınar Deniz isyan etti: Biz neden sürekli ölüyoruz, toplanan paralar nerede?

Şanlıurfa'yı vuran sel felaketiyle birlikte, sokakları mesken tutan yılanlar dehşet saçtı!

Bir dakika olsun düşünmediler! Akıntıya kapılan anne ve çocuğunu güçlükle kurtardılar