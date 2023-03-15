Selin vurduğu Şanlıurfa havadan görüntülendi - Son Dakika
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Selin vurduğu Şanlıurfa havadan görüntülendi

15.03.2023 14:54
Selin vurduğu Şanlıurfa havadan görüntülendi

Selin vurduğu Şanlıurfa'daki Abide kavşağı havadan görüntülendi.

Selin vurduğu Şanlıurfa'daki Abide kavşağı havadan görüntülendi. Görüntüler, facianın boyutunu gözler önüne serdi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan ve sel sularının dereye çevirdiği Abide kavşağı dron ile havadan görüntülendi. Çamur ve balçıkla dolan alt geçidin görüntüleri facianın boyutunu ortaya serdi.

Üst geçitte kurtarma çalışması yürüten ekipler, sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerinin yanı sıra kaybolan vatandaşların yakınları da görüntülere yansıdı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
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Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Selin vurduğu Şanlıurfa havadan görüntülendi - Son Dakika


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