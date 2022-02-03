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Selin vurduğu Sarayköy'de evleri su bastı - Son Dakika

Selin vurduğu Sarayköy'de evleri su bastı

03.02.2022 11:42
Selin vurduğu Sarayköy'de evleri su bastı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Gece saatlerinde etkisini arttıran yağış, ilçe merkezi başta olmak üzere, bazı mahallelerde evlerde su baskınlarına yol açtı.

Sarayköy ilçesi, Gerali Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış gece saatlerinde etkisini arttırmasıyla sel felaketi yaşandı. Sağanak bir süre sonra yerini gök gürültülü yağışa bıraktı. Kısa sürede etkili olan sağanak yağış, sel oluşmasına neden oldu. Gerali Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yaşanan durum sonrası Sarayköy Belediyesi ekipleri harekete geçti. Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, olay yerine gelerek mahalle sakinleriyle görüştü. Başkan Özbaş, evini su basan bir aileyle ancak suyun karşı tarafından görüşebildi. Sel önüne iş makineleri ile taşlardan bentler oluşturuldu. Meydana gelen üzücü durumda kimsenin yaralanmaması ve hayatını kaybetmemesi oldu.

Çalışmaları yakından takip eden Başkan Özbaş; "Sabaha karşı Gerali Mahallemizde meydana gelen sel felaketine devletimizin tüm kurumlarıyla, tüm imkanlarıyla müdahale ediyoruz. Çok şükür bir can kaybımız yok. Selin izlerini, yaralarını da en kısa sürede saracağız" dedi. - DENİZLİ

Selin vurduğu Sarayköy'de evleri su bastı
Selin vurduğu Sarayköy'de evleri su bastı
Selin vurduğu Sarayköy'de evleri su bastı
Selin vurduğu Sarayköy'de evleri su bastı
Selin vurduğu Sarayköy'de evleri su bastı
Selin vurduğu Sarayköy'de evleri su bastı

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Sarayköy, Denizli, Sel, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Selin vurduğu Sarayköy'de evleri su bastı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selin vurduğu Sarayköy'de evleri su bastı - Son Dakika
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