Son Dakika Haberleri: Selin vurduğu Uğurlu köyünde yaralar sarılıyor (3)
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Selin vurduğu Uğurlu köyünde yaralar sarılıyor (3)

42 dakika önce

KAPALI KÖY YOLU KALMADIDüzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından kapalı kalan köy yolları açıldı.

Selin vurduğu Uğurlu köyünde yaralar sarılıyor (3), System.String[]

KAPALI KÖY YOLU KALMADI
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından kapalı kalan köy yolları açıldı. Kapalı köy yolu kalmadı. Son olarak selden en fazla etkilenen Esmahanım ve Uğurlu köylerini birbirine bağlayan yol da ulaşıma açıldı. Yolun kapalı olduğu sırada karayoluyla 1,5 saatlik mesafeden ulaşılabilen 2 köyün arasındaki mesafe 10 dakikaya indi.


Akçakoca, Uğurlu, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 08:04 Kaynak: DHA
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