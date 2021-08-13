Selin yaraları sarılmaya başlandı - Son Dakika
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Selin yaraları sarılmaya başlandı

13.08.2021 17:25
Selin yaraları sarılmaya başlandı

Karadeniz'i vuran sel felaketinin ardından bölgede arama kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor.

Karadeniz'i vuran sel felaketinin ardından bölgede arama kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor. AFAD ve Kızılay selin vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da tüm imkanlarını seferber etti. Çökme ve heyelan riskinin devam ettiği bölge de hafta sonu da yağış bekleniyor. Bütün bu olumsuz haberler arasında buzağılarını aracının bagajında güvenli bir yere taşıyan çiftçinin görüntüsü yürekleri ısıttı. Sel sularının neredeyse her şeyi sürüklediği Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta arama kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor.

Bartın'dan yeniden etkili olan sağanak yağış bazı köy yollarında yeniden heyelana neden oldu.

Selden zarar gören vatandaşlara her türlü desteği verileceğini vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölgede cumartesi günü de ağır yağışın olacağını bildirdi.

Karadeniz'de meydana gelen sel felaketine ilişkin konuşan ve sel felaketinin yaşanmış olduğu iller için yağış uyarısında bulunarak tedbir alınması konusunda uyarılarda bulunan Bakan Pakdemirli, "Yarın ve diğer gün ağır yağışlar olacak. Vatandaşlar tedbiri elden bırakmasın. Heyelan ve su taşkını oluşabilecek alanlardan uzak dursun. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza ise şifalar diliyorum" diye konuştu.

Çamur yığınına dönen Bartın'dan ise yürekleri ısıtan bir görüntü geldi. Sel vuran ahırındaki hayvanları son anda kurtaran çiftçi 3 buzağısını arabasının bagajında güvenli bir yere taşıdı.

Bartın'da aniden bastıran ve aralıklarla devam eden yağmur yağışı sonrası bazı köy yollarında yeniden heyelana neden olurken, bölgede çalışma yapan ekiplere de zor anlar yaşattı. Dün yaşanan afet sonrası bölgeye çevre illerden çok sayıda iş makineleri sevk edilerek çalışmalar devam ederken, aralıklarla yağan yağmur şiddetini arttırınca çalışlar aksamaya başladı. Ulus ilçesine bağlı Akören ve Zafer köylerine ulaşımın sağlandığı yollar da ise, su taşkınları ile birlikte heyelanlar meydana geldi.

Yağışlar sonucu ahırında buzağılarını son anda kurtaran bir çiftçi ise 3 buzağısını aracının bagajına yükleyerek güvenli bölgeye getirdi.

AFAD tarafından Kastamonu'ya 5 milyon lira, Sinop'a 3 milyon lira, Bartın'a ise 2 milyon lira acil yardım ödeneğinin gönderildiği hatırlatılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ise Kastamonu'ya 5 milyon lira, Sinop'a 3 milyon lira, Bartın'a da 2 milyon lira ödenek gönderildiği, böylece bölgelere toplam 20 milyon lira ödenek gönderildiği belirtildi.

Türk Kızılaya ait 217 personel/gönüllü, 9 ikram aracı ve 42 aracın bölgede bulunduğu, sıcak yemek dağıtımının yapıldığı ifade edilen açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığınca Sinop'a 1 mobil mutfak tırı sevk edildiği, afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başlandığı kaydedildi. sel bartın kastamonu sinop bekir pakdemirli yağış yardım afad kızılay tarım ve orman

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Arama Kurtarma, Kastamonu, Bartın, Sel, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

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