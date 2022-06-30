Son dakika: Selin yaşandığı Bartın'da hayat normale dönmeye başladı - Son Dakika
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Son dakika: Selin yaşandığı Bartın'da hayat normale dönmeye başladı

30.06.2022 12:25

Son dakika haberleri: Bartın'da etkili olan sağanak sonrası selin izleri silinmeye çalışılırken, hayat normale dönmeye başladı.

Bartın'da etkili olan sağanak sonrası selin izleri silinmeye çalışılırken, hayat normale dönmeye başladı.

Sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen ırmağın 27 Haziran'da taşması sonucu kapanan ve suyun çekilmesiyle yeniden trafiğe açılan Yalı Caddesi ve Kemer Meydanı'ndaki iş yerlerinde temizlik çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan taşkın ve selin yol açtığı çamur ile tortular, ekiplerin hummalı çalışmalarıyla temizlenirken, bölgede hayat normale dönmeye başladı.

Kemer Meydanı'nda yaklaşık 2 metreye çıkan ırmak suyunun bıraktığı çamurlar, Bartın Belediyesi koordinasyonunda itfaiye ve arazözlerin desteğiyle temizlenerek meydan yaya ve araç trafiğine açıldı.

Balçık altında kalan sokak ve dükkanlardaki temizlik biterken, selden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, jandarma, emniyet, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Selden en çok etkilenen Kozcağız beldesinde de kahvehane, kafe, market, lokanta ve bakkal gibi bazı iş yerleri de faaliyetlerine başladı. Vatandaşlar da evlerinin zemin katı ve bahçelerini temizliyor.

Çalışmalara farklı illerden gelen AFAD gönüllüleri de destek verirken, ilgili ekiplerin hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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Selin zarar verdiği Kocaali'de hayat normale dönüyor Selin zarar verdiği Kocaali'de hayat normale dönüyor Son dakika haberi: Bartın'da selin yaşandığı caddede temizlik çalışmaları sürüyor Son dakika haberi: Bartın'da selin yaşandığı caddede temizlik çalışmaları sürüyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Selin yaşandığı Bartın'da hayat normale dönmeye başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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