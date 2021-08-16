Tarihin en büyük doğal afetlerinden birini yaşayan Karadeniz bölgesinde kayıp vatandaşları arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Selin büyük yıkım yarattığı Sinop'ta da tomruklarla sürüklenen bir kadının cansız bedeni bulundu.
Erfelek ilçesine bağlı İncirpınarı köyü sahilinde tomrukların arasında vatandaşlar tarafından bir kadın cesedi fark edildi. Ceset, vatandaşlar tarafından açığa gidip kaybolmaması için kıyıya çekildi. Tomrukların arasında ceset bulunduğu jandarma ekiplerine haber verildi. Çıkarılan cesedin götürülerek kimlik tespitinin yapılması için çalışma başlatıldı.
Diğer yandan sel bölgesinde can kayıpları da artmaya devam ediyor. Kastamonu'da 60 vatandaşımız hayatını kaybederken, Sinop'ta 11, Bartın'da ise 1 vatandaşımızdan üzen haber geldi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Selin yıkıma uğrattığı Sinop'ta tomrukların arasından cansız kadın bedeni çıktı - Son Dakika