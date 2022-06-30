Selin yıktığı köprü ve yollar böyle görüntülendi - Son Dakika
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Selin yıktığı köprü ve yollar böyle görüntülendi

30.06.2022 09:09
Selin yıktığı köprü ve yollar böyle görüntülendi

Selin yıktığı köprü ve yollar böyle görüntülendi AFAD Başkanı Sezer, çalışmaları yerinde inceledi AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaşanan sel felaketinde çayın taşmasıyla yıkılan köprü ve köy yollarında incelemelerde bulundu.

Selin yıktığı köprü ve yollar böyle görüntülendi

AFAD Başkanı Sezer, çalışmaları yerinde inceledi

KASTAMONU - AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaşanan sel felaketinde çayın taşmasıyla yıkılan köprü ve köy yollarında incelemelerde bulundu. Bölgede yaşanan tahribat dron ile havadan görüntülendi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Duran köyünün ulaşımını sağlayan köprü, yaşanan sel felaketinde Ak Çay'ın taşmasıyla yıkıldı. İlçede heyelan sebebiyle bazı yollarda da çöküntüler meydana geldi. Ekipler, tahribatın yaşandığı bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. AFAD Başkanı Yunus Sezer yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, ilgili kurum amirlerinde bilgi aldı. Yıkılan köprü ve yollar dron ile havadan görüntülendi.

"Ağaçları kökünden söküldü köprüleri yıktı"

İlçede yaşayan emekli öğretmen Ergün Usta, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "27'sinde burada 24 saate yakın yağan yağmur büyük bir sel oluşturdu. Önceki 11 Ağustos'taki kadar olmasa da büyüktü. Ağaçları kökünden söküldü köprüleri yıktı. Denize kadar ulaştırdı. Şuanda bulunduğumuz yer Çatalzeytin'in Duran köyüne geçiş noktasındayız. Gördüğünüz gibi Çatalzeytin'i Duran köyüne bağlayan köprü yıkıldı. Sabahta Kızılcakaya Köyü'ne helikopter ile oradaki hastayı almaya geldiler" dedi.

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Son dakika haberleri! AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kastamonu'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu Son dakika haberleri! AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kastamonu'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kastamonu'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kastamonu'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu
Kaynak: İHA

Çatalzeytin, Yunus Sezer, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selin yıktığı köprü ve yollar böyle görüntülendi - Son Dakika

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