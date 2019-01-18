Son Dakika Haberleri: Selin Zarar Verdiği Seralarda Zor Mesai

Selin Zarar Verdiği Seralarda Zor Mesai

1 saat önce

ADANA'nın Karataş ilçesinde su baskınlarından ve fırtınadan zarar gören bazı seralar onarılmaya başlandı.

Selin Zarar Verdiği Seralarda Zor Mesai, System.String[]
ADANA'nın Karataş ilçesinde su baskınlarından ve fırtınadan zarar gören bazı seralar onarılmaya başlandı.

Kent genelinde günlerdir süren sağanak nedeniyle taşkın riskine karşı 2 gün önce Seyhan Barajı kapakları açılınca saniyede 815 metreküp su, Seyhan Nehri'ne bırakıldı. Seyhan Nehri'nin yanı sıra Ceyhan Nehri'nde de taşkınlıklar olunca Karataş, Yumurtalık, Ceyhan, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde yaklaşık 200 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Göle dönen tarlalarda ekili olan buğday, marul, lahana, kara lahana ürünleri kullanılamaz hale gelirken, ihracatta büyük öneme sahip narenciye bahçeleri de zarar gördü. Karpuz ekili seralar da rüzgar ve sağanak nedeniyle dağıldı.

KARIN TOKLUĞUNA DA OLSA YETİYOR

Suların çekildiği bazı seralarda yoğun çamura rağmen işçilerin onarım mesaisi başladı. Seraları tamir eden işçilerden Mehmet Tahir Noyan, yaklaşık 3 aydır bölgede yağan yağmurun büyük zararlara ve mağduriyetlere yol açtığına vurgu yaparak, "Seralar dağıldı, seraların telleri yattı. Bizim de çalışmalarımız yoğunlaştı. Her işin bir zorluğu var ama biz bu işe alışığız. Çamur bizi etkilemiyor. Sabahları biraz zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Mecbur çalışıyoruz. Yevmiyemiz 55 TL. Karın tokluğuna da olsa yetiyor" diye konuştu.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:11 Kaynak: DHA

Seyhan, Adana, Karataş, Güncel
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