Selinos Antik Kanalı, gün yüzüne çıkarılıyor - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, İzmir Bergama'da bulunan 2 bin 400 yıllık 'Pergamon Antik Kenti'nin kalbi' Selinos Antik Kanalı'nı yüzyıllar sonra gün yüzüne çıkaracak. Bakan Bekir Pakdemirli, "Restorasyon ve ıslah projesi tamamlandığında Bergama, hem daha modern ve güvenli bir hale gelecek hem de Türkiye'de tek olacak bir turizm alanına kavuşacak" dedi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir'de Efes Antik Kenti'ni binlerce yıl sonra denizle buluşturacak projenin inşaatı sürerken, turizme büyük katkı sağlayacak kanal da İzmir'in kuzeyine Bergama'ya yapılacak. Bakan Pakdemirli'nin talimatı ile başlatılan projeye göre, 2 bin 400 yıllık 'Pergamon Antik Kenti'nin kalbi' Selinos Deresi, yeniden düzenlenecek. Türkiye'de ilk olacak proje ile dere yatağı yeniden düzenlenerek, Helen, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ait yapılar yeniden gün yüzüne çıkarılacak. Dere yatağı çevresinde oluşturulacak yürüyüş yolları ile Selinos Antik Kanalı içinde yerli ve yabancı turistlerin 6 medeniyete birden yolculuk yapması sağlanacak. Devlet Su İşleri (DSİ) öncülüğünde yürütülecek çalışmalara İzmir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, Bergama Belediyesi, Bergama Müze Müdürlüğü, İzmir 2 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü ve İZSU da destek verecek.
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