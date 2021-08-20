Selinos kamulaştırmalarına TOKİ müjdesi - Son Dakika

DAİRELER YAKLAŞIK 2 AY SONRA TESLİM EDİLECEK

Bergama'nın en gözde yerinde inşa edilen TOKİ 1. Etap konutlarından 2+1 daire Selinos Kamulaştırmalarına tabi olan 30 aileye verilecek. Belediye Haluk Elbe Salonu'nda yapılan bilgilendirme toplantısına katılan vatandaşlara konu ile ilgili bilgi verildi. Kısa sürede yeni ev verileceği müjdesi alan vatandaşlar, Başkan Koştu'ya teşekkür ettiler. Vatandaşlar, "Mahallemizde doğup, büyüyen Hakan evladımızın bizi mağdur etmeyeceğine olan inancımız tamdı. Kendisine teşekkür ediyoruz" dediler.

Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi kapsamında gerçekleştirilen kamulaştırmalardan etkilenen diğer parsel malikleri içinde önümüzdeki yıl Ocak ayı itibariyle proje detayları netleşecek olan TOKİ 2. Etap Konutlardan ön alım hakkı sağlanacak.

BAŞKAN KOŞTU; "KISA SÜREDE SONUÇLANDI. MUTLUYUZ"

Göreve geldiği ilk günden Bergama'nın vizyon projeleri için gece gündüz demeden çalışan Belediye Başkanı Hakan Koştu, gerçekleştirilecek olan bütün projelerde olabildiğince hiçbir kimsenin mağdur edilmemesi için gayret göstermeye devam ediyor. Tek gayelerinin Bergama'ya hizmet olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Görev süremiz içerisinde şehrimizin yıllardır beklediği vizyon projeleri tamamlamanın çabası içerisindeyiz. Bu projelerimizden birisi de Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi idi. İlk etabı için süratle çalışmalarını tamamladığımız Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projemiz içerisinde yapacağımız rekreasyon alanları için kamulaştırma yapılması gerekliydi. Bu alanlarda tarihi Selinos deremize ve tarihi kale mahallemize canlılık kazandıracak olan etkinlik alanları, park bahçe, çocuk oyun alanları ve sosyal donatılar yapacağız. Hem hemşehrilerimiz, hem de şehrimize gelen yerli ve yabancı turistler için Selinos Antik Kanalımız vazgeçilmez bir durak haline gelecek" dedi.