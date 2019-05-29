Son Dakika Haberleri: Selkisaray köyünde geleneksel iftar yemeği
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Selkisaray köyünde geleneksel iftar yemeği

9 dakika önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Selkisaray köyünde muhtarlık tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeğine Dumlupınar ilçe protokolü eksiksiz katıldı.

Selkisaray köyünde geleneksel iftar yemeği, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Selkisaray köyünde muhtarlık tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeğine Dumlupınar ilçe protokolü eksiksiz katıldı.

İftar yemeğine, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclis üyesi Şaban Türk, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şehirli ve vatandaşlar katıldı.

Bu mübarek günlerde beraber olmaktan ve vatandaşlarla aynı sofrada bulunmaktan dolayı memnun olduklarını belirten Dumlupınar Kaymakamı Abbasoğlu, iftardan sonra köyde incelemelerde bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:58 Kaynak: İHA
Yaşam
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