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Selkisaray köyüne köy konağı

6 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Selkisaray köyüne çok amaçlı köy konağı yapıldığı bildirildi.

Selkisaray köyüne köy konağı, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Selkisaray köyüne çok amaçlı köy konağı yapıldığı bildirildi.


İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Köy konağı ve çeşitli amaçlarla vatandaşlara hizmet verecek olan Selkisaray köyünde başlatılan ve yapımı devam eden bina inşaatında incelemelerde bulundu.


Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Köylerimizde sosyal faaliyet alanı olarak kullanılacak olan bu binaların yapımına önem veriyoruz. Düğün, nişan ve misafirhane olarak kullanılacak olan binamızın yapımının en kısa sürede tamamlanıp hizmete girmesi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Şemsettin Akağaç, Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:57 Kaynak: İHA
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