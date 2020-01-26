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Selma Güneri'den Hülya Koçyiğit'e: Beni duanla iyileştirdin
6 saat önce
Güneri programda Koçyiğit'le birlikte rol aldıkları "Kezban" filminden bir anısını anlattı: "Bel fıtığından dolayı bacaklarımın tutmadığını hissettiğim an 'Hülya' diye bağırdım ve yardım istedim. Koşarak geldin yanıma. Dua okumuştun, iyi de gelmişti.
Güneri programda Koçyiğit'le birlikte rol aldıkları "Kezban" filminden bir anısını anlattı: "Bel fıtığından dolayı bacaklarımın tutmadığını hissettiğim an 'Hülya' diye bağırdım ve yardım istedim. Koşarak geldin yanıma. Dua okumuştun, iyi de gelmişti. Hiç unutmadığım bir andır. Çok sevdik birbirimizi, çok yakındık." Ünlü sanatçı ayrıca oyunculuğu birçok filmde beraber rol aldığı Yılmaz Güney'den öğrendiğini söyledi: "Bana çok önerilerde bulundu, yönlendirmeler yaptı. Çok zor şeyler istiyor diye düşünmüştüm, bana okul oldu adeta. Onunla birlikte oynadığım filmlerle tanınmışlığım arttı." Programda eşi Yusuf Sezgin'le "Nikahsızlar" filminin setinde nasıl tanıştıklarını da anlatan Güneri, "İki çocuk birbirimize aşık olmuştuk. Yusuf çok efendiydi, çok centilmendi" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:13
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