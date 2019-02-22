Selman Çin Seddi'nde

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Asya turunun son durağı olan Çin'de, Çin Seddi'ni ziyaret ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Asya turunun son durağı olan Çin'de, Çin Seddi'ni ziyaret ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Asya turu kapsamında Pakistan ve Hindistan'ın ardından Asya turunun son durağı olan Çin'de temaslarda bulundu. Çin Başbakan Yardımcısı Han Zheng ile bir araya gelen Selman, ziyareti kapsamında Çin Seddi'ni ziyaret etti. Heyeti ile Çin Seddi'ni gezen Prens Selman, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Veliaht Prens Selman'ın Çin ziyareti kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelmesi bekleniyor. Veliaht Prensin Asya turu, sorumlu tutulduğu ve hakkındaki iddiaları reddettiği Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden 5 ay sonra gerçekleşti. Veliaht Prens, Arjantin'de gerçekleştirilen G20 Zirvesi'ne katılmış, birçok lider Selman ile aynı kareye girmeye çekinirken Çin Devlet Başkanı Xi Jinping sıcak tavırlarda bulunmuştu.



SUUDİ ARABİSTAN'DAN YATIRIMLAR



İki ülke tarafından kabul edilen en çarpıcı inisiyatifler arasında Çin'in Bir Kuşak Bir Yol ve Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu entegrasyonu yer alıyor. En az 25 Suudi devlet ve özel şirket, ürünlerini ve servislerini Prensin ziyareti sırasında gerçekleştirilecek bir forumla başlatacak. Suudi Arabistan Genel Yatırım Kurumu ve Suudi Arabistan Uluslararası Stratejik Ortaklıklar Merkezi tarafından düzenlenen "Suudi Arabistan'da Yatırım" bugün Pekin'deki Çin-Suudi Forumu'nda gerçekleştirilecek. Yatırım forumunun, enerji, sanayi, nakliye, finans ve kültürel alanlarda daha yakın ekonomik bağların teşvik edilmesi amaçlanıyor. Aralarında yatırımcıların da bulunduğu binden fazla ziyaretçi çeşitli alanlarda muhtemel ortaklıklar ve anlaşmalarla Çin ile Suudi Arabistan arasındaki iş olanaklarına odaklanacak.



İKİLİ GÖRÜŞMELERİN GÜNDEMİ DE YATIRIM



Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın temaslarının yanı sıra Veliaht Prens'in heyetinde bulunan yetkililer de ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya gelecek. Görüşmenin gündemini ise iki ülke arasındaki işbirliği ve karşılıklı anlayışın arttırılması oluşturacak.



"PRENSİN ZİYARETİ İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNİ YENİ ZİRVEYE ÇIKARACAK"



Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih, Veliaht Prens Selman'ın ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkileri "yeni bir zirveye" yükselteceğini söyledi. Falih, "Çin, teknolojisi, kapasitesi ve ihracatı ile merdivenleri hızla tırmanıyor. Büyük yatırımlar yeni başlıyor. Çin, yatırım için harika bir yer" ifadelerini kullandı.



TİCARET ORTAĞI ÇİN



Çin, ABD ve Avrupalı devletleri geride bırakarak Suudi Arabistan'ın en yakın ticaret ortağı olmayı başardı. 2018 yılı içerisinde Suudi Arabistan'dan yapılan ithalatta 46 milyar dolara ulaştı. Ülke liderlerinin girişimleri arttırmasına yönelik adımların ardından her iki ülke de karşılıklı olarak destek arayışında. Uzmanlar Suudi Kralllık'ın, Çin'in Veliaht Prens Selman'ın 2030 Projesi'nin en önemli parçası olacağını ifade ediyor.



(İHA)

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