Son Dakika Haberleri: Selman'ın yakın koruması öldürüldü
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Selman'ın yakın koruması öldürüldü

22 dakika önce

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yakın korumalarından Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım, arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Selman'ın yakın koruması öldürüldü, System.String[]

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yakın korumalarından Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım, arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Suudi Arabistan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:46 
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