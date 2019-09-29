Selman'ın yakın koruması öldürüldü
22 dakika önce
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yakın korumalarından Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım, arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yakın korumalarından Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım, arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:46
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