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Selnikel, Mitsubishi’nin santraline tedarikçi oldu
15 dakika önce
Selnikel, Mitsubishi'nin Tayland'taki santralinin tedarikçisi oldu.
Selnikel, Mitsubishi'nin Tayland'taki santralinin tedarikçisi oldu. Şirket, 2.5 GW ile dünyanın en büyük kapasiteli enerji tesislerinden biri olan santrale ürün verecek.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:46
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