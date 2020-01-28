Selnikel, Mitsubishi’nin santraline tedarikçi oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Selnikel, Mitsubishi’nin santraline tedarikçi oldu - Son Dakika Ekonomi

Selnikel, Mitsubishi’nin santraline tedarikçi oldu

15 dakika önce

Selnikel, Mitsubishi'nin Tayland'taki santralinin tedarikçisi oldu.

Selnikel, Mitsubishi’nin santraline tedarikçi oldu, System.String[]

Selnikel, Mitsubishi'nin Tayland'taki santralinin tedarikçisi oldu. Şirket, 2.5 GW ile dünyanın en büyük kapasiteli enerji tesislerinden biri olan santrale ürün verecek.

Tayland, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:46 
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