Selöz köyü yeni yapılacak mezarlığa karşı - Son Dakika

Selöz köyü yeni yapılacak mezarlığa karşı

Bilecik'te, mevcut mezarlık yerinde yaşanan kayma sonrası yeni mezar yerinin Selöz köyü sınırları içindeki düzlük bir alana yapılması kararına köy muhtarı ve bazı köyüler buna karşı çıktı.

Selöz köyü yeni yapılacak mezarlığa karşı, System.String[]

Bilecik'te, mevcut mezarlık yerinde yaşanan kayma sonrası yeni mezar yerinin Selöz köyü sınırları içindeki düzlük bir alana yapılması kararına köy muhtarı ve bazı köyüler buna karşı çıktı.


Selöz Köyü Muhtarı Yaşar Yeyen, yaptığı açıklamada, daha önceden tapulu arazilerini Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Komutanlığınca Selöz köylülerinin yerleri kamulaştırıldığını, devletin menfaatleri doğrultusunda her şeye destek verdiklerini söyledi. Bilecik halkının rahat bir nefes aldığı Pelitözü Göledine de köylerinden su verildiği anlatan Muhtar Yeyen, sözlerine şöyle devam etti;


"Gölede giden suyun tüm kanalları köylülerimizin arazilerinden geçmiş olup bedelsiz olarak verilmiştir. Yine Selöz köyü göletinin Bilecikli hemşehrilerimizin kullanmalarına olanak tanımaktayız. Bu göletimiz ileride Bilecik'imizin içme suyunu karşılamada da kullanılacaktır. Bu gölet için köylülerimiz hiçbir bedel talep edilmemiştir. Köyümüzün komşusu olan Ulupınar Köyünden çıkan içme suyu şebekesi köyümüz arazisinden geçmektedir. Yine OSB'ye giden su hattı ve depoları köyümüz arazilerindeki yerini almıştır. Köyümüz arazileri içinden NATO hatları geçmektedir. Bunlar hep bedelsiz olarak köylülerimizce verilmiştir."


"Selöz köyü sahipsiz değildir, 700 yıllık bir köy"


Muhtar Yeyen, açıklamasının devamında, "Köyümüz sınırlarında bulanan mezarlık yeri olarak belirlenen arazi bundan 10 yıl önce İl Özel İdaresi ile birlikte fidanlık yapılmıştır. Fidanlar yetişmiş durumdadır. Tam bir doğal yaşam alanı olmuş durumdadır. Şimdi bu arazi mezarlık yapılmak istenmektedir. Selöz köyü sahipsiz değildir, 700 yıllık bir köydür. Bilecik Belediye Başkanlığı'nın basın aracılığı ile Bilecik kamuoyuna yaptığı açıklama tezat ve yanlışlıklar içermektedir. Mezarlık alanı olarak önerilen arazi ulaşım imkanları ve yolu olmayan tarım arazileri ile çevrili bir yerdir" dedi.


"Bu arazi yanında Kurtuluş Savaşı'ndan kalan mevziler mevcuttur


Bu arazi yanında Kurtuluş Savaşı'ndan kalan mevziler mevcut olduğunu anlatan Muhtar Yeyen, "Ön tarafı SİT alanı olup tarihi bir mekandır. Mezarlık alanı olarak önerilen arazi zemini kayalıktır. Bir mezarın yanına yeni bir mezar yapılması olanaksızdır. Mezarlık alanı olarak önerilen arazi köylülerimizin emekleri ile birlikte badem fidanlığı yapılmıştır. Bu nedenle bu fidanlığın ve doğal bir yaşam alanının yok edilmesine neden olacaktır. Burası mezarlık olduğunda doğal hayatın hançerlenmesi anlamına gelecektir. Bilindiği gibi mezarlık alanı olarak önerilen arazi şehrimizin okullar bölgesinden geçilerek gidilecektir. Okullarda okuyan binlerce öğrenci olan çocuklarımızın her gün cenaze konvoylarını görecektir. Bu çocuklarımızın ruhsal yapısı hiç düşünülmemektedir. Mezarlık alanı olarak belirlenen arazi kış şartlarının çok sert olduğu bir alandır. Burada kış şartlarında cenaze definlerinin zorlukları hiçbir biçimde göz önüne alınmamıştır" dedi.


"Belirlenen arazinin tabiat parkı ve doğal yaşam alanı olarak kalmasının doğru olacağı kanaatindeyiz"


Selöz Köyü Muhtarı Yaşar Yeyen, son olarak, "Mezarlık alanı olarak belirlenen arazi ve çevresi doğal av sahalarıdır. Bu bölgede yaban hayatını olumsuz olarak etkileyecek ve doğal hayatın yok olmasına neden olacaktır. Mezarlık alanı olarak belirlenen arazi şehrimizin batısındadır. Tüm şehir ve köy mezarlıkları şehrin ve köylerinin giriş alanlarındadır. Bilecik Belediye Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada mezarlık yeri olarak belirlenen arazinin 150 yıl ihtiyacı karşılayacağı söylenmektedir. Diğer alternatiflerin hesaplamaları hatalıdır. Örnek verecek olursak şimdiki mevcut mezarlığın devamı bile bu araziden büyüktür. Dolayısı ile hesaplamaların hatalı olduğu açıktır. Sonuç olarak mezarlık yeri olarak belirlenen arazi hiçbir biçimde uygun olmayan bir yerdir. Köylülerimiz şehrimiz için üzerine düşen görevlerini eksiksiz yerine getirmiştir. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Selöz Köyümüz sınırları içinde mezarlık yeri olarak belirlenen fidanlık arazisinin ve devamının tabiat parkı ve doğal yaşam alanı olarak kalmasının doğru olacağı kanaatindeyiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Bilecik, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 01:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Selöz köyü yeni yapılacak mezarlığa karşı - Son Dakika

Son Dakika

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti         
19:21
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı         
19:17
Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı         
19:10
Son Dakika: PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi Son Dakika: PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi         
18:55
Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım         
18:51
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor         
18:41
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim         
18:19
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık         
18:14
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı         
18:10
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek         
18:02
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek         
17:56
Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e yükseldi Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e yükseldi         
17:51
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi         
17:33
Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı         
17:32
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz         
17:28
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı         
17:19
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak         
17:18
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak 20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak         
17:14
Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir         
17:11
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor         
17:02
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti         
16:49
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı         
16:48
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi         
16:43
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı 5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı         
16:41
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu         
16:36
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et         
16:27
Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum         
16:20
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz         
16:18
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu         
16:07
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi         
16:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 19:50:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Selöz köyü yeni yapılacak mezarlığa karşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]