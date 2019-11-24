Son Dakika Haberleri: Selülöz-İş Genel Başkanı Alşan Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı
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Selülöz-İş Genel Başkanı Alşan Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

- Selülöz-İş Genel Başkanı Alşan Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandıSAKARYA - Geçirdiği ameliyat sonrası hastanede hayatını kaybeden Selülöz-İş Sendikası Genel Başkanı Ergin Alşan Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

- Selülöz-İş Genel Başkanı Alşan Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - Geçirdiği ameliyat sonrası hastanede hayatını kaybeden Selülöz-İş Sendikası Genel Başkanı Ergin Alşan Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'da katıldı.

Türk-İş'e bağlı Türkiye Selüloz Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ergin Alşan yaşadığı kalp rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gördü. Başkan Alşan, İstanbul'da bulunan özel bir hastanede aort damarı ameliyatı sonrasında yoğun bakımda dün yaşamını yitirdi.

Cenazesi öğle saatlerinde Sakarya'nın Geyve ilçesi Şerefiye Mahallesi'nds bulunan baba evine getirilen Ergin Alşan için helallik alındı. Alşan, daha sonrasına Şerefiye Mahallesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şerefiye Mahallesi Çoban Kalesi Mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay başta olmak üzere, - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türk-İş Sakarya İl Temsilcisi Cemal Yaman, sendika yöneticileri ve sevenleri katıldı.

Selülöz-İş Genel Başkanı Alşan Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye, Türk İş, Sakarya, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:08 Kaynak: İHA
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