Son Dakika Haberleri: Selüloz-İş Sendikası Genel Başkanı Alşan, son yolculuğuna uğurlandı
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Selüloz-İş Sendikası Genel Başkanı Alşan, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türkiye Selüloz Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri (Selüloz-İş) Sendikası Genel Başkanı Ergin Alşan'ın (63) cenazesi, memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

Selüloz-İş Sendikası Genel Başkanı Alşan, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türkiye Selüloz Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri (Selüloz-İş) Sendikası Genel Başkanı Ergin Alşan'ın (63) cenazesi, memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

İstanbul'daki bir özel hastanede 3 gün önce aort damarından ameliyat olan Alşan, yoğun bakım ünitesindeki tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti.

Memleketi Sakarya'nın Geyve ilçesindeki Şerefiye köyüne getirilen Alşan'ın cenazesi, evinin önünde kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Törene, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türk-İş Sakarya İl Temsilcisi Cemal Yaman, sendika üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul, Türkiye, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:04 Kaynak: AA
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