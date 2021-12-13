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Selva, sokak ortasında öldürülmüş olarak bulundu (2) - Son Dakika

Selva, sokak ortasında öldürülmüş olarak bulundu (2)

13.12.2021 11:34
Selva, sokak ortasında öldürülmüş olarak bulundu (2)

EVLİLİK TEKLİFİNİ KABUL ETMEYİNCE ÖLDÜRÜLMÜŞŞanlıurfa'da, sokak ortasında bıçaklanmış olarak cansız bedeni bulunan Suriye uyruklu Selva El Hinedi'nin (22) evlilik teklifini kabul etmediği Ayad El Hasan tarafından öldürüldüğü, şüphelinin da kaçtığı ortaya çıktı.

EVLİLİK TEKLİFİNİ KABUL ETMEYİNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Şanlıurfa'da, sokak ortasında bıçaklanmış olarak cansız bedeni bulunan Suriye uyruklu Selva El Hinedi'nin (22) evlilik teklifini kabul etmediği Ayad El Hasan tarafından öldürüldüğü, şüphelinin da kaçtığı ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yürüttüğü soruşturmada Selva El Hinedi'nin sabah saatlerinde çalıştığı hastaneye giderken bıçaklı saldırıya uğradığını tespit etti. Ekipler, yaptığı incelemede eşi ölen ve 4 yaşındaki kızıyla birlikte yaşadığı tespit edilen Selva El Hinedi'nin evlilik teklifini kabul etmediği Suriye uyruklu Ayad El Hasan tarafından öldürüldüğünü saptadı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını devam ettiriyor.

Selva, sokak ortasında öldürülmüş olarak bulundu (2)
Selva, sokak ortasında öldürülmüş olarak bulundu (2)

Şanlıurfa, Evlilik, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Selva, sokak ortasında öldürülmüş olarak bulundu (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selva, sokak ortasında öldürülmüş olarak bulundu (2) - Son Dakika
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