Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun Aile Fotoğrafı Paylaşımını Alıntıladı: "Eh Saçlar da Fena Değil"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabında, aile albümünden "Bir zamanlar biz" mesajıyla yayınladığı fotoğrafı "Eh saçlar da fena değil" notu düşerek paylaştı.

Selvi Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabında; eşi Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çekilmiş eski fotoğrafını yayınladı. Selvi Kılıçdaroğlu, paylaşımına "Bir zamanlar biz" notunu düştü.

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını "Eh saçlar da fena değil" diyerek alıntıladı.