Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, "Ben Kemal Bey kadar kameralara alışık değilim, ileride de kameraların önünde olmayacağım. Ama konuşmamız gereken ciddi bir mesele var. Bugün mutfaktan ben sesleniyorum" notuyla Twitter hesabından video yayınladı. Selvi Kılıçdaroğlu, "Her 10 çocuktan 6'sı her gün makarna ve ekmek yiyerek karnını doyuruyor… Torunlarım için ne istiyorsam, aynısını tüm çocuklar için istiyorum. Hepsi bizim çocuklarımız, hepsi geleceğimiz. Bu ülkede her çocuğun karnı olması gerektiği gibi doyana kadar, her çocuk yeterli beslenene kadar var gücümle çalışacağım. Bu da benim size sözüm olsun" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bugün evinin mutfağından çektiği videoyu Twitter hesabından yayınladı.

Paylaşımına "Ben Kemal Bey kadar kameralara alışık değilim, ileride de kameraların önünde olmayacağım. Ama konuşmamız gereken ciddi bir mesele var. Bugün mutfaktan ben sesleniyorum" notunu düşen Selvi Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:

"İyi akşamlar, biliyorsunuz bu mutfaktan neredeyse gün aşırı yayın yapıldı. Kemal Bey mutfağa her geldiğinde 'eyvah yine yayın başlayacak' diyordum ve hakikaten ne zaman yapacağı da belli olmuyordu. Ama bugün artık mutfağa ben el koydum. Biraz Kemal Bey bekleyecek. Bu işin esprisiydi evet.

"HER 10 ÇOCUKTAN 6'SI HER GÜN MAKARNA VE EKMEK YİYEREK KARNINI DOYURUYOR"

Bir de konuşmamız gereken zor şeyler var. Bu ülkede her üç çocuktan birini vuran açlık gibi. Bu çocuklar günü aç geçiriyor, yatağa aç giriyor. Karnını doyuran da doyan da aslında yeterince beslenemiyor. Her 10 çocuktan 6'sı her gün makarna ve ekmek yiyerek karnını doyuruyor.

"HER ÇOCUK YETERLİ BESLENENE KADAR VAR GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIM"

Ben hem anneanne hem babaanneyim. Onlara her baktığımda ülkedeki tüm çocukları görüyorum. Torunlarım için ne istiyorsam, aynısını tüm çocuklar için istiyorum. Hepsi bizim çocuklarımız, hepsi geleceğimiz. Bu ülkede her çocuğun karnı olması gerektiği gibi doyana kadar, her çocuk yeterli beslenene kadar var gücümle çalışacağım. Bu da benim size sözüm olsun. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim."