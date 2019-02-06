Selvi Kılıçdaroğlu Cerrahi Operasyon Geçirdi
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun cerrahi bir operasyon geçirdiği bildirildi.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu
'nun cerrahi bir operasyon geçirdiği bildirildi.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre Selvi Kılıçdaroğlu'na cerrahi operasyon gerçekleştirildi.
Açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saygıdeğer eşleri Selvi Kılıçdaroğlu'na bugün öğle saatlerinde ürolojik cerrahi operasyonu gerçekleştirilmiştir. Sayın Selvi Kılıçdaroğlu'nun yarın hastaneden taburcu olması planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:55 Kaynak: AA
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