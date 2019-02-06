Son Dakika Haberleri: Selvi Kılıçdaroğlu Cerrahi Operasyon Geçirdi

Selvi Kılıçdaroğlu Cerrahi Operasyon Geçirdi

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun cerrahi bir operasyon geçirdiği bildirildi.

Selvi Kılıçdaroğlu Cerrahi Operasyon Geçirdi, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun cerrahi bir operasyon geçirdiği bildirildi.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre Selvi Kılıçdaroğlu'na cerrahi operasyon gerçekleştirildi.

Açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saygıdeğer eşleri Selvi Kılıçdaroğlu'na bugün öğle saatlerinde ürolojik cerrahi operasyonu gerçekleştirilmiştir. Sayın Selvi Kılıçdaroğlu'nun yarın hastaneden taburcu olması planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:55 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa'nın 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' İlan Etmesine Bir Tepki de Kılıçdaroğlu'ndan: Şiddetle Kınıyoruz İYİ Partinin Andımız Önergesi TBMM Genel Kurulunda Reddedildi

Selvi Kılıçdaroğlu Ameliyat Edildi Son Dakika! Çöken Binanın Enkazında İncelmelerde Bulunan Binali Yıldırım: 30 Bin Yapı Riskli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 21:19:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Selvi Kılıçdaroğlu Cerrahi Operasyon Geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]