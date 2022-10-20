Selvi Kılıçdaroğlu'dan İstanbul'da tedavi gören yaralı madencilere ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamanın ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Hastaneye Canan Kaftancıoğlu ile gelen Kılıçdaroğlu, 14 Ekim'de meydana gelen kazada yaralananların yakınları ile de görüştü.

Yaralıların durumları hakkında bilgi alan Selvi Kılıçdaroğlu, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, benzer olayların yaşanmamasını ve tüm yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmasını diledi.

Kaftancıoğlu ise yaralıların iyileşmeleri için umutlu olduklarını belirtti.