Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'dan 2. tura ilişkin önemli mesaj: Halkımız için umudumuzu diri tutacağız

Seçimlerin ardından Türkiye genelinde sandıkların yüzde 99'u açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.37, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.99, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.21 olarak görülüyor.

"UMUDUMUZU DİRİ TUTACAĞIZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonuçlarının büyük oranda netleşmesinin ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından çiçek açan ve tomurcuk içindeki bir ağaç dalını tuttuğu fotoğrafını paylaşıp şu notu düştü: "Ülkemiz için, halkımız için umudumuzu diri tutacağız, kadınlar ve çocuklarımız için başarmalıyız."