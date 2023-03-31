Selvi Kılıçdaroğlu: Kemal Bey ve Ben. Son Zamanlarda En Çok Sevdiğim Fotoğraflarımızdan Biri - Son Dakika
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Selvi Kılıçdaroğlu: Kemal Bey ve Ben. Son Zamanlarda En Çok Sevdiğim Fotoğraflarımızdan Biri

31.03.2023 22:53
Selvi Kılıçdaroğlu: Kemal Bey ve Ben. Son Zamanlarda En Çok Sevdiğim Fotoğraflarımızdan Biri

Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından; "Kemal Bey ve ben. Son zamanlarda en çok sevdiğim fotoğraflarımızdan biri" paylaşımını yaptı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eşinin tweetini gülümseme emojisi ile alıntılayıp paylaştı.

Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından; "Kemal Bey ve ben. Son zamanlarda en çok sevdiğim fotoğraflarımızdan biri" paylaşımını yaptı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eşinin tweetini gülümseme emojisi ile alıntılayıp paylaştı.

Selvi Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabından; Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte mitingde çektirdikleri bir fotoğrafı "Kemal Bey ve ben. Son zamanlarda en çok sevdiğim fotoğraflarımızdan biri" mesajıyla paylaştı. Kılıçdaroğlu da eşinin tweetini alıntıladı ve gülümseme/mutluluk emojisi ile birlikte Twitter hesabından paylaştı.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Selvi Kılıçdaroğlu: Kemal Bey ve Ben. Son Zamanlarda En Çok Sevdiğim Fotoğraflarımızdan Biri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selvi Kılıçdaroğlu: Kemal Bey ve Ben. Son Zamanlarda En Çok Sevdiğim Fotoğraflarımızdan Biri - Son Dakika
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