 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Selvi Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e tepkisi kongreye damga vurdu: Bağırmanız hoş değil - Son Dakika

Selvi Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e tepkisi kongreye damga vurdu: Bağırmanız hoş değil

Son Güncelleme: 05.11.2023 00:52

CHP 38. Olağan Kurultayı'na Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e tepkisi damga vurdu. Konuşmasını bitirip Kılıçdaroğlu çiftiyle tokalaşan Özgür Özel'e Selvi Kılıçdaroğlu, ''Özgür Bey bağırmanız hoş değil.'' diye tepki gösterdi. Özgür Özel, cevap vermeden yerine oturdu.

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Selvi Kılıçdaroğlu, konuşmasını bitirdikten sonra tokalaşmak için yanına gelen Özgür Özel'e, "Özgür bey bağırmanız hoş değil diyerek tepki gösterdi.

KURULTAYA SELVİ KILIÇDAROĞLU'NUN TEPKİSİ DAMGA VURDU

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel genel başkanlık için yarışıyor. İlginç anlara sahne olan kurultaya Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun tepkisi damga vurdu.

"ÖZGÜR BEY BAĞIRMANIZ HOŞ DEĞİL"

Konuşmasını bitirip kürsüden inen Özgür Özel, yerine oturmadan önce Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. Selvi Kılıçdaroğlu, Özel'in elini sıkıp, "Özgür Bey bağırmanız hoş değil" diye tepki gösterdi. Kameralara yansıyan olayda Özgür Özel, Selvi Kılıçdaroğlu'na cevap vermeden yerine oturdu.

Selvi Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Psikoloji, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Psikoloji Selvi Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e tepkisi kongreye damga vurdu: Bağırmanız hoş değil - Son Dakika


Son Dakika
02:01 Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda Saldırganın Rehin Aldığı Çocukla Tedirgin Bekleyiş
00:38 Selvi Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e tepkisi kongreye damga vurdu: Bağırmanız hoş değil
00:31 Kılıçdaroğlu görevden çekiliyor mu? CHP'den iddiaya yalanlama geldi
00:17 Ne diyeceği merak konusu olan İsmail Kartal, Trabzonspor mağlubiyetini iki nedene bağladı
00:09 CHP'de 2. turda genel başkanlık yarışını kim kazanır? Özgür Özel'e 2 oy yetiyor
23:57 Dilan Polat ifade verdiği sırada bayıldı
23:50 Duyunca ''Yok artık'' diyeceksiniz! Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'a bakın kaç sene sonra boyun eğdi
23:28 Son Dakika: CHP'de genel başkanlık seçimi 2. tura kaldı
23:11 Icardi'den formasını yakan Fenerbahçe taraftarlarına olay yanıt
22:25 İsrailliler Netanyahu'nun konutuna yürüyüp istifa çağrısında bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2023 02:20:58. #1.11#
SON DAKİKA: Selvi Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e tepkisi kongreye damga vurdu: Bağırmanız hoş değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement