Selvi Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e tepkisi kongreye damga vurdu: Bağırmanız hoş değil

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Selvi Kılıçdaroğlu, konuşmasını bitirdikten sonra tokalaşmak için yanına gelen Özgür Özel'e, "Özgür bey bağırmanız hoş değil diyerek tepki gösterdi.

KURULTAYA SELVİ KILIÇDAROĞLU'NUN TEPKİSİ DAMGA VURDU

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel genel başkanlık için yarışıyor. İlginç anlara sahne olan kurultaya Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun tepkisi damga vurdu.

"ÖZGÜR BEY BAĞIRMANIZ HOŞ DEĞİL"

Konuşmasını bitirip kürsüden inen Özgür Özel, yerine oturmadan önce Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. Selvi Kılıçdaroğlu, Özel'in elini sıkıp, "Özgür Bey bağırmanız hoş değil" diye tepki gösterdi. Kameralara yansıyan olayda Özgür Özel, Selvi Kılıçdaroğlu'na cevap vermeden yerine oturdu.