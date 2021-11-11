Üye Girişi
Selvi Kılıçdaroğlu, taciz iddiası üzerine uyardığı kişilerce öldürülen gencin ailesini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Selvi Kılıçdaroğlu, taciz iddiası üzerine uyardığı kişilerce öldürülen gencin ailesini ziyaret etti Açıklaması

11.11.2021 15:11
Selvi Kılıçdaroğlu, taciz iddiası üzerine uyardığı kişilerce öldürülen gencin ailesini ziyaret etti Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Yenimahalle'de taciz iddiası nedeniyle uyardığı kişilerce öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Yenimahalle'de taciz iddiası nedeniyle uyardığı kişilerce öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, beraberindeki Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Ayaz ve Yenimahalle Kadın Kolları İlçe Başkanı Güzel Gökdurna ile Kılıçdoğan'ın Batıkent'te oturan ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Anne Songül Kılıçdoğan, baba Nurettin Kılıçdoğan ve kardeşi Sercan Kılıçdoğan'a başsağlığı dileyen Selvi Kılıçdaroğlu, ailenin acısını derinden hissettiğini belirtti.

Hemen hemen her gün bir kadın cinayeti işlendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Kadınlar sokakta birine 'merhaba' demeye çekinir hale geldi. Toplum o kadar bozuldu ki insanlar sokak ortasında öldürülüyor. Uyuşturucu kullanım oranı arttı, kullanım yaşı düştü. Haydarcan'ın ölüm haberini gördüğümde içim sızladı. Ne kadar düzgün bir çocuk yetiştirdiğinizi Haydarcan'ın yüzünde gördüm. 13-14 yaşlarındaki kız çocuklarının taciz edilmesini engellerken öldürülmesi içimizi yaktı. Ülkeyi getirdikleri durum maalesef bu. Evden sapasağlam gönderdiğiniz oğlunuzun cenazesinin gelmesi çok acı. Sabırlar diliyorum." diye konuştu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka da Haydarcan'ın hayallerinin yarım kaldığını belirterek Haydarcan'ın adını her zaman yaşatacaklarını bildirdi. Nazlıaka, "O, örnek kişiliğiyle daima var olacak. Birçok genç onu rol model olarak alacak ve yeni hayatlar kurtaracak." dedi.

"Adalet yerini bulsun diye mücadele ediyoruz"

Anne Songül Kılıçdoğan da oğlunun uyuşturucu madde almış bir grup erkeğin 13-14 yaşlarındaki kız çocuklarını taciz ettiğini fark edip engel olmaya çalıştığı için katledildiğini söylerken gözyaşlarını tutamadı.

Songül Kılıçdoğan, "Evladım diye demiyorum, çok duyarlı ve düzgün bir çocuktu. Çocukların tacize uğramasını engellerken hayattan koparıldı. Bu vahşet yaşandı diye biz iyilik yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Haydarcan'a doğruyu da iyiyi de biz öğrettik. Uyuşturucu kullanımına yol verenler, çocukların hayatını tehdit edenler yargılansın istiyoruz. Çocuklarımızın sokakta can güvenliği tehdit edilmeden yaşasın istiyorum. Bir oğlum daha var. Adalet yerini bulsun diye mücadele ediyoruz. İçimizdeki acıya rağmen bizleri ayakta tutan tek sebep, adaletin tecelli edeceği inancıdır." dedi.

Baba Nurettin Kılıçdoğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Yalnız olmadığımızı bilmek acılı yüreğimize güç katıyor. Adaletin sağlanması noktasında yardımınızı talep ediyoruz. Adalet sağlanana kadar bizleri yalnız bırakmayın." diye konuştu.

Selvi Kılıçdaroğlu, taciz iddiası üzerine uyardığı kişilerce öldürülen gencin ailesini ziyaret etti Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Selvi Kılıçdaroğlu, taciz iddiası üzerine uyardığı kişilerce öldürülen gencin ailesini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Merve Boluğur, saçlarını kestirdi 15:08 Merve Boluğur, saçlarını kestirdi AÖL'de 8 dönem olan mezuniyet şartı 5'e düşürüldü 14:57 AÖL'de 8 dönem olan mezuniyet şartı 5'e düşürüldü EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz 14:26 EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz
BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı 14:15 BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı Karısını boğarak öldüren katil kocadan geriye bu paylaşım kaldı: Kuzularıma kıyamadım 13:51 Karısını boğarak öldüren katil kocadan geriye bu paylaşım kaldı: Kuzularıma kıyamadım Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor 12:19 Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi 11:59 Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti 11:25 Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti

Son Dakika Haberleri
15:17 Beşiktaş'ın stadında facianın eşiğinden dönüldü
15:07 Merve Boluğur, saçlarını kestirdi
15:03 "İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı
14:56 AÖL'de 8 dönem olan mezuniyet şartı 5'e düşürüldü
14:25 EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz
14:19 Zajc: Teklif varsa giderim
14:19 Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu
14:15 BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı
13:40 Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj
13:36 Steven Gerrard, Premier Lig'e geri döndü!
Beşiktaş'ın stadında facianın eşiğinden dönüldü Beşiktaş'ın stadında facianın eşiğinden dönüldü         
15:18
"İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı         
15:03
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı! Acılı annesi sinir krizi geçirip bayıldı Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı! Acılı annesi sinir krizi geçirip bayıldı         
14:45
Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu         
14:19
Kocası sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü! Talihsiz kadından geriye evine götüreceği ekmekler kaldı Kocası sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü! Talihsiz kadından geriye evine götüreceği ekmekler kaldı         
14:14
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
13:47
Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım         
12:14
Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak         
11:32
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 15:23:17. #1.13#
SON DAKİKA: Selvi Kılıçdaroğlu, taciz iddiası üzerine uyardığı kişilerce öldürülen gencin ailesini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement