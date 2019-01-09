Son Dakika Haberleri: Selvilitepe Mahallesi'nde Dere Temizliği Tamamlandı

Selvilitepe Mahallesi'nde Dere Temizliği Tamamlandı

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi'nde dere temizlik çalışmasını tamamladı.

Selvilitepe Mahallesi'nde Dere Temizliği Tamamlandı, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü dere temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Turgutlu İlçesi'ne bağlı Selvilitepe Mahallesi'nde de dere temizlik çalışmasını tamamladı. Mahallede 800 metrelik alanda gerçekleştirilen temizlik çalışması ile vatandaşların yağışlı havalarda taşkın sıkıntısı yaşamasının önüne geçildi.

"Hem mahallemiz hem de sanayi esnafımız taşkından kurtuldu"

Selvilitepe Mahalle Muhtarı Sait Kaya, "Deremizin temizlik çalışması tamamlandı. Mahallemiz ve sanayi esnafımız yağmurlardan sonra oluşan taşkından kurtuldu. Hizmetlerden memnunuz. Büyükşehir ve MASKİ tarafından alt ve üst yapımızla ilgili çalışmalar yapıldı ve hala daha devam ediyor. Cengiz Başkanımıza güvenimizin boşa çıkmayacağını biliyoruz ve kendisine destek sağlayacağız. Yapılan ve yapılacak hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve emeği geçen tüm personele çok teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:43 Kaynak: Bültenler

Turgutlu İlçesi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolton Ziyaretini Değerlendirdi: Açıklamaları Yadırgıyoruz, Bunlar Kasıtlı Son Dakika! Hazine, Dolar Cinsi Tahvil İhracı İçin 3 Bankaya Yetki Verdi

Cumhurbaşkanı Danışmanı Olan Mariam Kavakçı, Fotoğraflarıyla Konuşuluyor İngiltere Başbakanı May: Avrupa Birliğinden 29 Mart'ta Ayrılacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 16:26:43. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Selvilitepe Mahallesi'nde Dere Temizliği Tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]