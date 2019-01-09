Selvilitepe Mahallesi'nde Dere Temizliği Tamamlandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü dere temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Turgutlu İlçesi'ne bağlı Selvilitepe Mahallesi'nde de dere temizlik çalışmasını tamamladı. Mahallede 800 metrelik alanda gerçekleştirilen temizlik çalışması ile vatandaşların yağışlı havalarda taşkın sıkıntısı yaşamasının önüne geçildi.

"Hem mahallemiz hem de sanayi esnafımız taşkından kurtuldu"

Selvilitepe Mahalle Muhtarı Sait Kaya, "Deremizin temizlik çalışması tamamlandı. Mahallemiz ve sanayi esnafımız yağmurlardan sonra oluşan taşkından kurtuldu. Hizmetlerden memnunuz. Büyükşehir ve MASKİ tarafından alt ve üst yapımızla ilgili çalışmalar yapıldı ve hala daha devam ediyor. Cengiz Başkanımıza güvenimizin boşa çıkmayacağını biliyoruz ve kendisine destek sağlayacağız. Yapılan ve yapılacak hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve emeği geçen tüm personele çok teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz" dedi.