Selvilitepe'nin İçme Suyu Deposu Yenilendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçe de içme suyu depolarını daha sağlıklı hale getirmek amacıyla bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesinde yer alan içme suyu deposu da daha sağlıklı bir yapıya kavuştu. İçme suyu deposunda dış cepheden manevra odasına, yalıtım sisteminden fayans döşemelerine kadar birçok alan yenilendi.

"Hizmet Kalitesinin Artmasını Sağladı"

Selvilitepe Mahalle MuhtarıSait Kaya, "Mevcut içme suyu depomuz eski idi.. MASKİ ekipleri tarafından depoda yapılan bakım onarım çalışması ile adeta yepyeni bir depomuz oldu. Hizmet kalitesi ekiplerimizin çalışmaları sayesinde arttı. Vatandaşlarımızın sağlığı açısından büyük önem taşımakta olan bu yenileme çalışmasından mahalle olarak çok memnunuz. Bizim için bu önemli çalışmadan ötürü emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Cengiz Başkanımı çok çok seviyorum. Her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz." diyerek teşekkürlerini iletti.