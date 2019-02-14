Selvilitepe'nin İçme Suyu Hattı Yenileniyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ, Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi'nde eski ve sık sık arızalara neden olan içme suyu hattını komple yeniliyor. MASKİ ekipleri tarafından başlatılan bir buçuk kilometrelik içme suyu hattının yenilenmesiyle bölgedeki meskenlere daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlanacak.

"MASKİ sayesinde mahallemizde artık su sıkıntısı yaşanmayacak"

Selvilitepe Mahalle Muhtarı Sait Kaya, "İçme suyu hattımız zamanla yıprandığı için hattın yenilenmesi gerekiyordu. Mahallemiz şehir merkezinden biraz yüksekte olduğu için en küçük sıkıntıda ilk önce su kesintisini biz yaşıyor ve mağdur oluyorduk. Sağ olsun MASKİ yetkilileri verdiği sözü tutarak hattımızın yenileme çalışmasına başladı. MASKİ sayesinde mahallemizde artık su sıkıntısı yaşanmayacak. Bu çalışmayla, bizlere hem güvenilir hem de kesintisiz içme suyu sağlanmış olacak.Büyükşehir ve MASKİ'nin hizmetlerinden memnunuz. Cengiz Başkanımızdan Allah razı olsun. İnşallah beraber çalışmaya devam edeceğiz. Tüm desteklerimizi kendisine sonuna kadar vereceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ yetkililerine teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz" dedi.