Selvitopu'ndan öğrencilere 'çevre' temalı armağan

Çantaların üzerinde sadece "Çevremizi ve Ormanlarımızı Koruyalım" yazısı bulunuyor.

Hizmet sıralamasında eğitime özel önem veren, okulların bakım onarım çalışmalarını gerçekleştiren Karabağlar Belediyesi, bu yıl da "minikleri" unutmadı. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Peker", "Seniye-Hasan Saray"ve "Yüzbaşı Şerafettin ilköğretim okullarında 1. sınıfa başlayan öğrencilere, içinde defter, kalem, boya gibi kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çantalardan armağan etti. Çantaların üzerindeki "Çevremizi ve Ormanlarımızı Koruyalım" yazısıyla, çevre duyarlılığına dikkat çekildi.

Öğrencilerle sohbet ederek keyifli dakikalar geçiren Başkan Selvitopu, onlara eğitim hayatlarında başarılar diledi. Selvitopu, ayrı ayrı görüştüğü okul müdürleri ve öğretmenlerin de taleplerini not aldı. Yüzbaşı Şerafettin İlköğretim Okulu'nda öğrenci velileri Başkan Selvitopu'na çiçek vererek teşekkür etti.

'ONLARIN BAŞARISI BİZİM DE GURURUMUZ'

Karabağlar Belediyesi'nin mütevazi bütçesine rağmen eğitimi desteklemek için ellerinden gelen çabayı harcadıklarını vurgulayan Başkan Selvitopu, öğrenci velilerine şöyle seslendi:

"Çocuklarımızı ne kadar iyi donanımlı yetiştirirsek, topluma, bu ülkeye o kadar faydaları dokunur. Biz de belediye olarak eğitimi önemsiyoruz. "Bu iş sadece milli eğitimin' demeden, elimizden geldiğince okulları desteklemeye çalışıyoruz. Onlar Karabağlar'da yaşayan aileler olarak sadece sizin değil, aynı zaman da bizim de çocuklarımız. Kazandıkları her büyük başarıdan bizler de gurur duyuyoruz. Örneğin üniversiteye hazırlanan öğrenciler için KARBEM'de ücretsiz eğitim desteği veriyoruz. Buradan yararlanan çok sayıda öğrenci büyük başarı kazandılar. Bu tablo bizi de çok sevindiriyor."

Okul ziyaretlerinde Başkan Yardımcısı Y. Güven Güngörmüş, Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Zafer Levent Yıldır'la Sosyal Yardım İşleri Müdürü Pelin Erda da yer aldı.