Son Dakika Haberleri: Selzede Çiftçi ve Üreticiye Afet Yardımı

Selzede Çiftçi ve Üreticiye Afet Yardımı

1 saat önce

Adana'da sel, su taşkını, heyelan gibi doğal afetler sonucu zarara uğrayan çiftçilere, yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından beklenen afet yardımı yapıldı.

Selzede Çiftçi ve Üreticiye Afet Yardımı, System.String[]
Adana'da sel, su taşkını, heyelan gibi doğal afetler sonucu zarara uğrayan çiftçilere, yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından beklenen afet yardımı yapıldı.

Adana'da Aralık 2018 ve Ocak 2019 aylarında meydana gelen aşırı yağışlar sonucu oluşan sel, su taşkını ve heyelan gibi tabii afetlerden bitkisel ürünleri, hayvan varlıkları ve seraları zarar gören çiftçi ve üreticilerin hasar tespitleri il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından yapıldı.

Tespit edilen 38.206.590,36 TL'lik çiftçi zararları için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan talep edilen afet yardımı kapsamında tahsis edilen toplam 12.500.000 TL'lik acil yardım, afetten zarar gören toplam bin 655 çiftçi ve üreticiye zarar oranları nispetinde Ziraat Bankası Yüreğir Şubesi'nde adlarına açtırılan hesaplarına yatırıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:08 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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