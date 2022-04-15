Selzede çiftçilere fidan ve arı kovanı dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Selzede çiftçilere fidan ve arı kovanı dağıtıldı

15.04.2022 13:28
Selzede çiftçilere fidan ve arı kovanı dağıtıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde kovan ve meyve ağaçları zarar gören çiftçilere ceviz fidanı ve arı kovanı dağıtıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde kovan ve meyve ağaçları zarar gören çiftçilere ceviz fidanı ve arı kovanı dağıtıldı.

Vali Avni Çakır, belediye önünde düzenlenen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, kaymakamlık, belediye ve il müdürlüğünün güzel bir projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

Bölgenin hem ceviz fidanı hem de arıcılık konusunda potansiyelini artırmayı hedeflediklerini anlatan Çakır, Bozkurt'ta vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara bin ceviz fidanı ile 350 arı kovanı dağıtıldı.

Törene Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, Abana Kaymakamı Salih Ağar, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu katıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Selde köprüleri yıkılın köylüler, çay üzerine çektikleri halatla ihtiyaçlarını gideriyor Son dakika haberleri! Selde köprüleri yıkılın köylüler, çay üzerine çektikleri halatla ihtiyaçlarını gideriyor

Kastamonu, Bozkurt, Ceviz, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Selzede çiftçilere fidan ve arı kovanı dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:23 Pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
13:21 Motorine yeni bir zam! Fiyat 22 lirayı aşacak
13:13 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu
13:07 Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık hakkında çok konuşulacak iddia: Kuaförden ücretini ödemeden kaçtı
12:54 Kokoreççi dükkanını soyup kameralara el sallamıştı! Pişkin hırsız yakayı ele verdi
12:33 Trafik sigortasında yeni zam! Artık her ay otomatik zamlanacak
12:33 Çiçeği burnunda baba Kıvanç Tatlıtuğ heyecanını paylaştı: Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık
12:30 "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un, eski sevgilisinin çıplak görüntülerini paylaşmaktan 5 yıl hapsi isteniyor
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 13:34:42. #1.13#
SON DAKİKA: Selzede çiftçilere fidan ve arı kovanı dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement