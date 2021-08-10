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Sel mağduru çiftçiye destek - Son Dakika

Sel mağduru çiftçiye destek

10.08.2021 12:10
Sel mağduru çiftçiye destek, System.String[]

10 AĞUSTOS 2021BASIN BÜLTENİSel mağduru çiftçiye destekBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mayıs ayında Karacabey ilçesinde yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor.

10 AĞUSTOS 2021

BASIN BÜLTENİ

Sel mağduru çiftçiye destek

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mayıs ayında Karacabey ilçesinde yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Selde sulama sistemleri zarar gören Karacabey'in Dağkadı Mahallesindeki 107 çiftçiye 240 top damlama sulama borusu dağıtıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde geçtiğimiz Mayıs ayında aşırı yağışlar yüzünden yaşanan sel felaketi özellikle ekili tarım alanlarına büyük zarar vermişti. İlçeye bağlı Yeşildere, Dağkadı ve Tophisar mahallelerinde dere yataklarına yakın olan ekili tarla ve evleri su basmıştı. Hasar tespit çalışmaları sonucunda ayçiçeği, bezelye, buğday, çeltik, çim, domates, İtalyan çimi, karpuz, mısır, nohut, pırasa, soğan, yonca, yulaf ve şekerpancarı ekili toplam 5170 dekar alanın zarar gördüğü belirlenmişti. Yine 1335 dekar ekili dikili alandaki mevcut damlama sulama sistemlerinin de kullanılamaz hale geldiği saptanmıştı.

Destek Büyükşehir'den

Kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçiye her alanda önemli destekler sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, selden zarar gören çiftçileri de yalnız bırakmadı. Mayıs ayındaki selde sulama sistemleri zarar gören 107 çiftçiye toplam 240 top damlama sulama hortumu Karacabey'in Dağkadı mahallesinde düzenlenen törenle dağıtıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dağıtılan sulama borularının afetten zarar gören çiftçiye destek olmasının yanında, Türkiye ve dünyada yaşanan kuraklık dikkate alındığında, sulama suyunun tasarruflu kullanımına da önemli katkı sağlayacağını kaydetti. Bölge çiftçisine desteklerinin süreceğini dile getiren Başkan Aktaş, "Tarım A. Ş, aracılığıyla Karacabey ilçemizin Dağkadı, Tophisar, Yeşildere, Fevzipaşa mahallelerinde sel suları altında kalan tarım arazilerimize, bu yılın güz döneminde dağıtılmak üzere, toplam 47 çiftçimize dekar başı 20 kilogram olmak kaydıyla, toplam 7. 503 kilogram buğday tohumu hibe edeceğiz. Ayrıca önümüzdeki yılın bahar döneminde mısır tohumunda ise toplam 75 çiftçimize dekar başı 2, 5 kg olmak kaydıyla 1. 119, 198 dekara, toplam 2. 797, 996 kg mısır hibe edilecek. Bunlara ilave olarak; uzman teknik ekibimizle birlikte zarar gören alanları gezip çiftçilere teknik destek sağlıyoruz. Allah bir daha böyle afetleri ülkemize ve bölgemize yaşatmasın" dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da selden zarar gören bölge çiftçisine destekleri nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sel mağduru çiftçiye destek
Sel mağduru çiftçiye destek
Sel mağduru çiftçiye destek
Sel mağduru çiftçiye destek

Karacabey, Bursa, Mayıs, Sel, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Sel mağduru çiftçiye destek - Son Dakika


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