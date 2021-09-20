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Selzede genç, kendisine fazla ödenen 750 bin lirayı iade etti - Son Dakika

Selzede genç, kendisine fazla ödenen 750 bin lirayı iade etti

20.09.2021 10:02
Selzede genç, kendisine fazla ödenen 750 bin lirayı iade etti, System.String[]

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde babasını kaybeden 24 yaşındaki genç, yaşadığı zarar karşılığında devlet tarafından fazla ödeme yapıldığı gerekçesiyle 750 bin lirayı iade etti.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde babasını kaybeden 24 yaşındaki genç, yaşadığı zarar karşılığında devlet tarafından fazla ödeme yapıldığı gerekçesiyle 750 bin lirayı iade etti.

Kastamonu'da şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta ilçedeki Ezine Çayı'nın taşması, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ile çok sayıda evin su ve balçık altında kalmasına neden oldu. Selde ilçede bulunan birçok işyeri yıkıldı, birçok işyeri de zarar gördü. Bu işyerlerinde bir tanesi de ilçede kuyumculuk yapan Harun Akın'ın dükkanı oldu. Kuyumcu Harun Akın, sele işyerinde yakalandı. Selin ardından yapılan aramada Harun Akın'ın cenazesi, kuyumcu dükkanında bulundu. Ayrıca işyerinde yapılan aramada da ilk etapta 500 gram civarında bir altın bulundu. Hasar tespit çalışmaları sırasında selde hayatını kaybeden Harun Akın'ın oğlu 24 yaşındaki Feridun Akın'a işyerindeki zarar ile ilgili tutanak tutuldu.

FAZLA ÖDENEN 750 BİN LİRAYI HİÇ DÜŞÜNMEDEN İADE ETTİ

Tutanakta kayıp altınlara karşılık olarak 1 milyon 100 bin liralık ödeme yapıldı. Bu ödemenin ardından ilçede görev yapan polis ekipleri tarafından kuyumcu dükkanının tahliyesi sırasında bir miktar daha kayıp altın bulundu. Bunun üzerine Feridun Akın, bulunan altınların değerine karşılık gelen 750 bin lirayı, görevlilerle irtibata geçerek iade etti. Feridun Akın'ın bu onurlu davranışına karşılık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Feridun Akın ile görüşerek teşekkür etti.

"BULUNAN ALTINLAR 750 BİN LİRA CİVARINDA BİR PARAYA TEKABÜL EDİYORDU, BİZ DE BUNU İADE ETTİK"

Babasını sel felaketinde kaybettiğini belirten Feridun Akın, "11 Ağustos'ta ilçemizde yaşanan sel felaketinde babamı dükkanın içerisinde bulduk, vefat etti, selde babamı kaybettim. Burada kuyumcu dükkanı işletiyorduk. Kuyumcu dükkanında yaptığımız aramada 400-500 gram civarında bir altın bulduk. Sonradan da devletimiz bizlere zararlarını karşılayacağız dedi. 'Ne kadar zararınız var ise bir kağıda yazın ve bize teslim edin' dediler. Ondan sonra zararımızı yazınca örnek veriyorum bizlerde 2 kilogram altın var ise 1,5 kilogram altın yazdık biz. Çünkü kendi imkanımızla bulduğumuz altınları mevcut kayıp altınlardan düşmüştük. Bunun akabinde bizlerin yüzde 60'lık zararımızın kısmı karşılandı. Yaşanan olaydan 1 ay sonra bize verilen para 1 milyon 100 bin liraydı. Devletimiz bize bu 1 milyon 100 bin lirayı ödedi. Bu parayla bizim yüzde 60-70 civarında bir zararımız karşılanıyordu. Bizler zaten zarar olarak belirttiğimiz kısımdan kendi bulduğumuz 200-300 gramlık kısmı düşmüştük, tam olarak ne kadar olduğunu bilmiyordum. Polis abilerimiz bizi aradı. Bizler de gidip polislerden dükkanda olan geri kalan altınları aldık. Bu altınları tarttık, 1 kilodan fazla altın çıktı. Yaklaşık 750 bin lira civarında bir paraya tekabül ediyordu. Biz de bu 750 bin lirayı tekrar devletimize iade ettik" dedi.

"BU PARA DEVLETE İADE EDİLMESİ GEREKİYORDU, BİZ DE ÖYLE YAPTIK"

Kendilerine ödenen paradan 750 bin liralık kısmını devlete iade ettiklerini söyleyen Feridun Akın, "Almamız da bu parayı doğru olmazdı. Çünkü bu parada yetim hakkı var, bu sonuç olarak devletimizin parası. İnsanların bizlere yardım olarak gönderdiği para. Bu sonuç olarak devlete iade edilmesi gereken bir paraydı, biz de bunu yaptık. Üzerimize düşen görevi yaptık biz" diye konuştu.

"SAYIN BAKANIMIZ SÜLEYMAN SOYLU BİZLER İÇİN DUA ETTİ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olayı duyduktan sonra kendileri ile görüştüğünü ve dua ettiğini anlatan Akın, şöyle konuştu:

"Parayı iade edeceğim zaman dayımın oğlu var, burada bir okulda müdür yardımcılığı yapıyor. 'Abi dükkanda fazla altın çıktı, bu parayı bize yapılan ödemeden düşmemiz, geri iade etmemiz gerekiyor' dedim. Bunun için nereye başvuru yapmamız gerekiyor dedim. O da kaymakam beye söylemiş, o da şaşırmış, sanırım böyle bir durumla ilk defa karşılaşmış. Bu durumu Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'ya anlatmış. Süleyman Soylu da 'görüşelim' demiş, bizler de Sayın Bakanımızın yanına gittik, bizimle görüştü, bize dua etti. Ondan sonra bizler gidip bankaya yatan paradan 750 bin lirasını devlete iade ettik."

(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)

Selzede genç, kendisine fazla ödenen 750 bin lirayı iade etti
Selzede genç, kendisine fazla ödenen 750 bin lirayı iade etti
Selzede genç, kendisine fazla ödenen 750 bin lirayı iade etti

Süleyman Soylu, Kastamonu, Kuyumcu, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Selzede genç, kendisine fazla ödenen 750 bin lirayı iade etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selzede genç, kendisine fazla ödenen 750 bin lirayı iade etti - Son Dakika
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