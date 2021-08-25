Üye Girişi
Selzede vatandaş: "Bize bir sizden fayda var, onlar hep yalan konuşuyor" - Son Dakika

Selzede vatandaş: "Bize bir sizden fayda var, onlar hep yalan konuşuyor"

25.08.2021 00:57
Selzede vatandaş:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, afet bölgesinde dere yataklarında devam eden çalışmaları inceledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, afet bölgesinde dere yataklarında devam eden çalışmaları inceledi. Bakan Pakdemirli ile sohbet eden selzede vatandaş ise çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sunarak, "Bize bir sizden fayda var, onlar hep yalan konuşuyor" dedi.

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Sınarcık Mahallesi'nde yapımı devam eden köprü ve diğer çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeleri sırasında çalışan ekiplere kolaylık dileyen Bakan Pakdemirli, ardından yolda karşılaştığı araç sürücülerine de geçmiş olsun temennisinde bulundu.

"Onlar yalan konuşuyor"

Bu sırada Bakan Pakdemirli, selzede Havva Bayraktar ile bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sunan Bayraktar, "Cumhurbaşkanımıza selam söyleyin. Çok seviyorum onu, çok görmek istiyorum. İnşallah gelip de buraya görüşürüz kendisiyle. Bize bir sizden fayda var, onlar boşuna konuşuyor, yalan yalan konuşuyorlar. Onlar hep yalan konuşuyor, onlara kimse inanmasın. Saman altında su yürütüyorlar. Sizleri gördüm çok iyi oldum. Vallahi biraz rahatladım" dedi.

Bayraktar, sel sırasında yaşadığı korku dolu anları Bakan Pakdemirli'ye anlattı.

"Cumhurbaşkanımıza dua edin"

Vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulunan Bakan Pakdemirli ise, "Rabbim çaresiz dert vermesin, çare ile olan dertlerin hepsini bizler hallederiz. Allah yardımcınız olsun, Cumhurbaşkanımıza dua edin. O da buraya gelecek inşallah. Daha öncesinden geldi, yine gelecek inşallah. Önemli olan canınıza bir şey olmaması, tekrardan geçmiş olsun" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli'ye incelemeleri sırasında selzede bir vatandaş erik ve fındık ikram etti. İkramları geri çevirmeyen Bakan Pakdemirli, vatandaşların taleplerini dinleyerek bölgeden ayrıldı. - KASTAMONU

Bekir Pakdemirli, Kastamonu, Bozkurt, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Selzede vatandaş: 'Bize bir sizden fayda var, onlar hep yalan konuşuyor' - Son Dakika


Son Dakika

Kartal'daki cinayetler çok geçmeden aydınlandı! Annesi ve kız kardeşini öldürüp, bıçağı ellerine tutuşturmuş 00:16 Kartal'daki cinayetler çok geçmeden aydınlandı! Annesi ve kız kardeşini öldürüp, bıçağı ellerine tutuşturmuş 23:01 "Filenin Sultanları"nın rakibi Çekya oldu Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'i daha da kızdıracak Ankapark çıkışı: Yanılmışım 801 milyon dolarmış 22:24 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'i daha da kızdıracak Ankapark çıkışı: Yanılmışım 801 milyon dolarmış
Transparan kıyafeti olay olan Gülşen, bu sefer derin yırtmaçlı pembe bornozuyla ayna karşısına geçti 22:06 Transparan kıyafeti olay olan Gülşen, bu sefer derin yırtmaçlı pembe bornozuyla ayna karşısına geçti 200 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki dede, babaanne ve torun yaşamını yitirdi 21:45 200 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki dede, babaanne ve torun yaşamını yitirdi Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı 21:08 Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı
Koronavirüsten annesini kaybeden oyuncu Emine Ün cenazede sakinleştirilemedi 19:39 Koronavirüsten annesini kaybeden oyuncu Emine Ün cenazede sakinleştirilemedi Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu 17:56 Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu

Son Dakika Haberleri
18:53 Küslük uzun sürmedi! Mehmet Ali Erbil ve "Manevi oğlum" dediği Tolga Yüce aralarındaki gerginliği bitirdi
18:43 Kayserispor, Fenerbahçe'den transfer ettiği Mame Thiam'ı resmen kadrosuna dahil etti
18:42 Pentagon'dan Taliban'ın "çekilme" için belirlediği tarihe cevap geldi: Değişiklik yok
18:28 Bordo-Mavililer, Bologna'dan Stefano Denswil'i kadrosuna dahil etti
18:22 Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu
17:55 Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu
17:47 Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim
17:44 Kaptan Arda Turan'ın, "Seni sırtımızda taşıyalım" diyen taraftara verdiği cevap mest etti
17:36 Şarkıcı Kenan Doğulu'dan, ''Koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen konsere çıktı'' iddiasını yalanlama geldi
17:29 Taliban sözcüsünden Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız
Biden'dan Afganistan açıklaması: Çekilmeyi 31 Ağustos'a kadar tamamlayacağız Biden'dan Afganistan açıklaması: Çekilmeyi 31 Ağustos'a kadar tamamlayacağız         
00:21
Kendi eşini yiyerek besleniyor! Zehir deposu örümcek Türkiye'de ortaya çıktı Kendi eşini yiyerek besleniyor! Zehir deposu örümcek Türkiye'de ortaya çıktı         
00:01
Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: Kılıçdaroğlu aday ol derse o zaman düşünülür Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: Kılıçdaroğlu aday ol derse o zaman düşünülür         
23:00
Tuğba Yurt gönülleri fethetti! Konser gelirleri felaketlerde zarar gören aileler için kullanılacak Tuğba Yurt gönülleri fethetti! Konser gelirleri felaketlerde zarar gören aileler için kullanılacak         
22:17
Didem Arslan Yılmaz, Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti Didem Arslan Yılmaz, Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti         
21:46
Taliban'ı Taliban'ı "terör örgütü" olarak görüp tanımayacağını açıklayan Kanada, tahliyeler için verilen süreyi aşacak         
21:40
Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor         
20:29
Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston "Gençlik hatamdı" diyerek itiraf etti: Uçakta pilotla cinsel ilişkiye girdim         
18:17
Taliban sözcüsünden Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız Taliban sözcüsünden Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız         
17:29
Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı         
16:55
Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu         
15:26
Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum         
15:03
Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü         
13:57
"Asla oynamam" demişti! Cristiano Ronaldo, Manchester City'ye transfer oluyor         
12:23
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor         
11:36
Suriyeli uyruklu şahıs, Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi         
10:42
Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 01:22:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Selzede vatandaş: "Bize bir sizden fayda var, onlar hep yalan konuşuyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement