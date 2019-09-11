Selzede vatandaşlara İnegöl esnafından destek

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 18 Temmuz'da yaşanan sel afetinde eşyaları zarar gören vatandaşlara dağıtılmak üzere İnegöl Ticaret Odası, Mobilyacılar Odası ve Ziraat Odası ile Mobilyacılar Derneği üyeleri mobilya desteği verdiler.



İnegöl Ticaret Odası, Mobilyacılar Odası ve Ziraat Odası ile Mobilyacılar Derneği üyeleri sel felaketinden ciddi anlamda etkilenen Akçakoca'ya bağlı Dilaver, Esmahanım ve Uğurlu köylerini ziyaret etmiş, selzedelere mobilya desteği sözü vermişti.



25 evin yıkıldığı, 45'e yakın evin hasar gördüğü ve yaklaşık 70 ailenin ev eşyalarının tamamen kullanılamaz hale geldiği köylere mobilya yardımı yapıldı. Tırlar ile gelen mobilyalar muhtarlıklara teslim edildi. Köy muhtarları selzedelere ihtiyaçları doğrultusunda mobilyaları dağıtacak. - DÜZCE