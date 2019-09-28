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Sema ayini icra edildi

39 dakika önce

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 812'nci doğum yılı etkinlikleri Sema ayininin icra edilmesi KONYA - 16. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali kapsamında, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu Kongre Mekezi'nde sema ayini icra edildi.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 812'nci doğum yılı etkinlikleri

Sema ayininin icra edilmesi KONYA - 16. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali kapsamında, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu Kongre Mekezi'nde sema ayini icra edildi.

Sema ayini icra edildi

Mevlana Celaleddin Rumi, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:24 Kaynak: AA
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