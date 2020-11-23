Sema Karaoğlu: "Bu mesleğin temeli sevgi ve fedakârlıktır" - Son Dakika

Sema Karaoğlu: "Bu mesleğin temeli sevgi ve fedakârlıktır"

23.11.2020 12:50
Sema Karaoğlu:

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Sema Karaoğlu, 24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Sema Karaoğlu, 24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Karaoğlu, "Bu mesleğin temeli sevgi ve fedakarlıktır. Fatihler, Yavuzlar, Mustafa Kemaller gibi birçok emsalsiz tarihi şahsiyetleri yetiştirenler ve yol gösterenler hep öğretmenler olmuştur" dedi.

Karaoğlu mesajında toplumların bilgili ve kültürlü nesiller olarak yetişmesinde öğretmenlerin önemine dikkat çekti. Öğretmenlerin toplumların mimarı olduklarını belirten Karaoğlu, "Öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan, onların bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişiminde yönlendirici rol üstlenen öğretmenlerimiz, toplumsal geleceğimizin en büyük güvencesidir. Ülkemizin her noktasında, her kademede büyük bir özveri ile görev yapan öğretmenlerimiz, ulaşacağımız aydınlık yarınların mimarı olacaktır" dedi. "24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliğini kabul ettiği gündür" diyen Karaoğlu, "Başöğretmenin bize gösterdiği hedeflere ulaşabilmek için onun ilke ve inkilaplarını içselleştirmek ve geleceğe onun gösterdiği yoldan ilerlemek lazım. Onun gösterdiği ilkeleri hayatımıza yol haritası olarak katmak gerekir" şeklinde konuştu.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nün öğretmenlerimizi hatırlamak ve onlara ne denli değer verdiğimizi ortaya koymak açısından önemli bir fırsat olduğunu belirten Karaoğlu, "Çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, toplum olarak onlara duymuş olduğumuz minnet borcunu ifade ederek başarı ve mutluluk dolu yarınlar diliyorum" dedi. Karaoğlu, sözlerini "Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize yol gösteren, bu uğurda hayatını feda eden, ebediyete göçmüş, şehit olmuş tüm öğretmenleri rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum. Hayatta olan ve bizim geleceğimize yön veren eğitimleri sunan öğretmenlerimizin bu özel gününü kutlarım" diyerek sonlandırdı. - KAYSERİ

Sema Karaoğlu: Bu mesleğin temeli sevgi ve fedakârlıktır

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sema Karaoğlu: 'Bu mesleğin temeli sevgi ve fedakârlıktır' - Son Dakika


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