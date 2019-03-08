Sema Karaoğlu: "Kadınlar Halen İkinci Sınıf Vatandaş Muamelesi Görüyor"
55 dakika önce
Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı ve Millet İttifakı Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sema Karaoğlu, "Kadınlar halen ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyor" dedi.
Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı ve Millet İttifakı Melikgazi
Belediye Başkan Adayı Sema Karaoğlu
, "Kadınlar halen ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyor" dedi.
KİGDER Başkanı ve Millet İttifakı Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sema Karaoğlu, 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü
dolayısıyla bir düğün salonunda kadın girişimciler ile bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Karaoğlu, "Bu derneğin başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Yıllardır Kayserili kadınlara o kadar güzel hizmetler verdik ki. Bugün 8 Mart'ta emekçi kadınlarımızla birlikte olmak istedik. Salonun yarısından çoğu emekçi kadınlarla dolu. Bugün emekçi kadınların günüdür. Kadınların her yerde geçmişten beri sıkıntıları var" dedi.
Kadınların sıkıntılarını halen halledemediklerini kaydeden Karaoğlu, "Hala eşit işte eşit ücret alamıyoruz. Halen öldürülüyoruz ve ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyoruz. Halen 'Kadın evinde otursun, çocuk baksın' deniliyor. Tamam, bakalım ama artık kocalarımızı bize ve çocuklarımıza bakacak parayı getiremiyorlar. Sadece para kazanmak için değil, kişisel gelişimimiz için çalışmamız lazım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:46 Kaynak: İHA
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